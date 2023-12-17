Тренер Казахстана Мамбеталиев: «В ЧМ и Кубке Первого канала есть схожие моменты. Турнир стал для нас поучительным, здесь не прощают за ошибки»

Теги Сборная Казахстана по хоккею Галым Мамбеталиев Кубок Первого канала ЧМ по хоккею Р-Спорт Sports.ru - Казахстан сборная России U25 Хоккей

Тренер сборной Казахстана Галым Мамбеталиев подвел итоги матча с «Россией 25».

Российская команда обыграла Казахстан (5:2) на Кубке Первого канала. 

«Матч для нас поучительный. Повели, но получили ненужные удаления. Во втором периоде команда подсела, наелась.

Те, кто играл в меньшинстве, их не хватило. Плюс пришлось сделать вынужденные замены и выпустить тех, кто не играл на таком уровне.

Турнир тоже стал для нас поучительным, благодарю организаторов за приглашение. Конечно, есть схожие моменты в чемпионате мира и Кубке Первого канала. Здесь не прощают за ошибки», – сказал главный тренер сборной Казахстана Галым Мамбеталиев.

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