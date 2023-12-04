«Рейнджерс» – 5-й клуб в истории НХЛ, одержавший 3000 побед

Теги рейтинги Питтсбург Рейнджерс Филадельфия Монреаль Торонто Бостон Детройт Сент-Луис Чикаго НХЛ Хоккей

«Рейнджерс» – 5-й клуб в истории НХЛ, одержавший 3000 побед.

Команда из Нью-Йорка справилась с «Сан-Хосе» (6:5) в матче регулярного чемпионата НХЛ

Победа стала для клуба юбилейной – 3000-й в рамках регулярок за время выступлений в лиге (с 1926 года). 

Ранее такой отметки достигли «Монреаль» (3536), «Бостон» (3373), «Торонто» (3116) и «Детройт» (3069). 

На 6-м месте идет «Чикаго» (2873). Среди клубов, не представляющих «Оригинальную Шестерку», больше всего побед у «Филадельфии» (2147), «Сент-Луиса» (2027) и «Питтсбурга» (2000). 

2 комментария
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Такой себе рейтинг. Важен процент по кол-ву побед. Но, например, чтобы быть в списке, нужно иметь базу в 2000 матчей, минимум. Тогда цифры будут более справедливы.
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Вот именно важен процент побед.. Кто то в Лиге совсем недавно... Тот же вегас но процент побед наверняка гораздо больше чем у клубов шестерки
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