«Рейнджерс» – 5-й клуб в истории НХЛ, одержавший 3000 побед.

Команда из Нью-Йорка справилась с «Сан-Хосе» (6:5) в матче регулярного чемпионата .

Победа стала для клуба юбилейной – 3000-й в рамках регулярок за время выступлений в лиге (с 1926 года).

Ранее такой отметки достигли « » (3536), « » (3373), « » (3116) и « » (3069).

На 6-м месте идет «Чикаго» (2873). Среди клубов, не представляющих «Оригинальную Шестерку», больше всего побед у «Филадельфии» (2147), «Сент-Луиса» (2027) и «Питтсбурга» (2000).