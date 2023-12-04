«Рейнджерс» – 5-й клуб в истории НХЛ, одержавший 3000 побед
«Рейнджерс» – 5-й клуб в истории НХЛ, одержавший 3000 побед.
Команда из Нью-Йорка справилась с «Сан-Хосе» (6:5) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Победа стала для клуба юбилейной – 3000-й в рамках регулярок за время выступлений в лиге (с 1926 года).
Ранее такой отметки достигли «Монреаль» (3536), «Бостон» (3373), «Торонто» (3116) и «Детройт» (3069).
На 6-м месте идет «Чикаго» (2873). Среди клубов, не представляющих «Оригинальную Шестерку», больше всего побед у «Филадельфии» (2147), «Сент-Луиса» (2027) и «Питтсбурга» (2000).