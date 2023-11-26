Николай Заварухин о 3:2 с «Ладой» в овертайме: «Изменили бригады большинства, где-то сработало. 44 броска – количество надо переработать в качество»

Теги Лада Автомобилист Николай Заварухин КХЛ Хоккей

Николай Заварухин подвел итоги матча с «Ладой» (3:2 ОТ).

«Хорошее начало, контроль шайбы был, команда сыграла по заданию, выполнила то, что просили. 44 броска – количество, которое надо переработать в качество, будем стараться на тренировках уделить этому вниманию.

Изменили бригады большинства, где-то сработало, но не хватило третьего гола. Полный дворец, спасибо болельщикам, ребята полностью отдавались», – сказал главный тренер «Автомобилиста».

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5 комментариев

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ekbkuleroff@mail.ru
Коля на выход уже,не работает твоё поработаем.
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oldgordon
Ответ mifdamir@icloud.com
Вчера вживую смотрел матч,вроде стараются.На один матч могут настроиться.
Видимо выставление двоих на драфт отказов немного взбодрило. Не уверен, что надолго. Будем смотреть дальше
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fregat96
Конечно получше, должны были в основное время выиграть, но реализация большинства-мрак. И персонально Волку кривую клюшку поменять.
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mifdamir@icloud.com
Ответ ekbkuleroff@mail.ru
Коля на выход уже,не работает твоё поработаем.
Вчера вживую смотрел матч,вроде стараются.На один матч могут настроиться.
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heivani
Ответ ekbkuleroff@mail.ru
Коля на выход уже,не работает твоё поработаем.
Зато всегда подчеркивает свою значимость в случае победы: команда выполнила установку на игру.Да установка одна должна быть: - победа в каждой игре! Здесь играют две команды,и не всегда многое зависит от твоей установки.Реализация большинства когда войдёт в бывшее русло? Мозякин пришел в ,,Металлург,, и пошло-поехало,реализация на уровне.Здесь же,три месяца прошло,и все мучаются.Может,др.специалистов пригласить?
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