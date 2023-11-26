Николай Заварухин о 3:2 с «Ладой» в овертайме: «Изменили бригады большинства, где-то сработало. 44 броска – количество надо переработать в качество»

Николай Заварухин подвел итоги матча с «Ладой» (3:2 ОТ).

«Хорошее начало, контроль шайбы был, команда сыграла по заданию, выполнила то, что просили. 44 броска – количество, которое надо переработать в качество, будем стараться на тренировках уделить этому вниманию.

Изменили бригады большинства, где-то сработало, но не хватило третьего гола. Полный дворец, спасибо болельщикам, ребята полностью отдавались», – сказал главный тренер « ».