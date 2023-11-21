Кольяно забросил 22-ю шайбу в меньшинстве за карьеру в НХЛ. Среди действующих игроков больше только у Маршанда (33)
Эндрю Кольяно забросил 22-ю шайбу в меньшинстве за карьеру.
36-летний форвард «Колорадо» отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нэшвиллом» (3:4).
Гол в меньшинстве стал для него первым в составе «Эвеланш» в рамках регулярок и 22-м – за карьеру в лиге.
Среди действующих игроков больше таких шайб только у Брэда Маршанда из «Бостона» (33, 14-е место в истории лиги).
В топ-5 также входят Жан-Габриель Пажо («Айлендерс»), Кэм Эткинсон («Филадельфия») и Джефф Картер («Питтсбург») – у всех по 19.
В топ-10 в истории лиги входят Уэйн Гретцки (73), Марк Мессье (63), Стив Айзерман (50), Марио Лемье (49), Дэйв Пулин, Бутч Горинг и Яри Курри (по 39), Сергей Федоров (36), Дирк Грэм и Тео Флери (по 35).
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