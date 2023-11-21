Кольяно забросил 22-ю шайбу в меньшинстве за карьеру в НХЛ. Среди действующих игроков больше только у Маршанда (33)

Эндрю Кольяно забросил 22-ю шайбу в меньшинстве за карьеру.

36-летний форвард « » отличился в матче регулярного чемпионата с «Нэшвиллом» (3:4).

Гол в меньшинстве стал для него первым в составе «Эвеланш» в рамках регулярок и 22-м – за карьеру в лиге.

Среди действующих игроков больше таких шайб только у из «Бостона» (33, 14-е место в истории лиги).

В топ-5 также входят («Айлендерс»), («Филадельфия») и Джефф Картер («Питтсбург») – у всех по 19.

В топ-10 в истории лиги входят Уэйн Гретцки (73), Марк Мессье (63), Стив Айзерман (50), Марио Лемье (49), Дэйв Пулин, Бутч Горинг и Яри Курри (по 39), Сергей Федоров (36), Дирк Грэм и Тео Флери (по 35).