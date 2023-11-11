«Вегас» прервал серию побед «Сан-Хосе» из 2 игр. Клуб выиграл 12 из 15 матчей и идет на 1-м месте в НХЛ

«Вегас» разгромил «Сан-Хосе», одержав 12-ю победу в 15 играх сезона.

«Голден Найтс» обыграли «Шаркс» (5:0) в домашнем матче регулярного чемпионата .

В активе команды под руководством Брюса Кэссиди стало 25 очков в 15 играх. Действующий обладатель Кубка Стэнли занимает 1-е место в лиге, при этом уступая «Бостону» по потерянным очкам.

« » с 5 очками в 14 матчах идет на последнем месте в общей таблице. Победная серия команды, состоявшая из 2 игр, прервалась.