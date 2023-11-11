«Вегас» прервал серию побед «Сан-Хосе» из 2 игр. Клуб выиграл 12 из 15 матчей и идет на 1-м месте в НХЛ

Теги Сан-Хосе НХЛ Вегас Хоккей

«Вегас» разгромил «Сан-Хосе», одержав 12-ю победу в 15 играх сезона.

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В активе команды под руководством Брюса Кэссиди стало 25 очков в 15 играх. Действующий обладатель Кубка Стэнли занимает 1-е место в лиге, при этом уступая «Бостону» по потерянным очкам. 

«Сан-Хосе» с 5 очками в 14 матчах идет на последнем месте в общей таблице. Победная серия команды, состоявшая из 2 игр, прервалась. 

6 комментариев

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Александр Рыбаков
остановили поезд
+9
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t0ni12
Серия побед из двух матчей звучит не очень 😄
+7
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Барин
Ответ t0ni12
Серия побед из двух матчей звучит не очень 😄
Наоборот звучит как набат)
+2
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Кино Музыка
Убили интригу.
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Камиль Мухаметшин
у Вегаса сейчас будет длинная выездная серия. интересно посмотреть что будет дальше. а вегас молодцы
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Костя Кот
Ответ t0ni12
Серия побед из двух матчей звучит не очень 😄
для Акул в этом сезоне - хоть как-то звучит)
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