Охотюк против «Эдмонтона»: 1-е очко за «Сан-Хосе», 8 блоков, 5 хитов и «+1» за 21:16

Защитник «Сан-Хосе» Никита Охотюк заблокировал 8 бросков в матче с «Эдмонтоном».

22-летний россиянин также набрал первое очко в сезоне в игре регулярного чемпионата с «Ойлерс» (3:2).

провел 4-й матч в сезоне после восстановления от травмы.

Сегодня Никита (21:16, 0:49 – в большинстве, 3:29 – в меньшинстве, «+1») также отметился 5 силовыми приемами и получил малый штраф.

Статистика потерь и перехватов – 1:1.