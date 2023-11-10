Охотюк против «Эдмонтона»: 1-е очко за «Сан-Хосе», 8 блоков, 5 хитов и «+1» за 21:16

Теги Эдмонтон Сан-Хосе НХЛ Никита Охотюк Хоккей

Защитник «Сан-Хосе» Никита Охотюк заблокировал 8 бросков в матче с «Эдмонтоном».

22-летний россиянин также набрал первое очко в сезоне в игре регулярного чемпионата с «Ойлерс» (3:2). 

Охотюк провел 4-й матч в сезоне после восстановления от травмы. 

Сегодня Никита (21:16, 0:49 – в большинстве, 3:29 – в меньшинстве, «+1») также отметился 5 силовыми приемами и получил малый штраф.

Статистика потерь и перехватов – 1:1. 

3 комментария

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raspisanie77
Нёрсу расскажите, чем должен защитник заниматься))
+4
-1
+3
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lokoYar
Во выдал матч-стена,красавчик!
+2
0
+2
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Booligan
А где Кныжов?
+1
0
+1
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