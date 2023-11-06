Форвард ЦСКА Абрамов о 3:4 от «Лады»: «Пропустили ненужные голы. Третий период играли именно так, как умеем»

Виталий Абрамов оценил поражение ЦСКА от «Лады» (3:4).

— Тяжело что-то говорить. Пропустили ненужные голы, в третьем [периоде] пытались догнать, но не получилось.

— В третьем периоде с вашей стороны посыпались шайбы. Это связано с тем, что « » расслабилась или же вы включились в игру?

— Выходили после второго периода уже догонять, поэтому и результат такой. А так все работали и старались, немного не хватило.

— Стоит отметить вашу игру сегодня, видно было, что бились до последнего. Можно ли что-то выделить позитивного?

— Сложно, конечно, сегодня выделить что-то, но все-таки, я думаю, третий период у нас получился неплохим. Третий период играли именно так, как умеем.

— Как надо играть с такими командами, как «Лада»?

— Все настраивались, тем более они идут высоко по турнирной таблице. Знали, что будет нелегко.

— Чего не хватило? Может быть, сказалась усталость после дерби со «Спартаком»?

— Да, я думаю, усталость здесь ни при чем. Идет сезон, еще впереди много игр, поэтому на усталость точно не нужно скидывать. Все-таки думаю, что нужно лучше в начале играть, не пропускать такие шайбы, – сказал нападающий .