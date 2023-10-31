«Вегас» набрал очки в 10 играх подряд на старте сезона – 20-й случай в истории НХЛ. Клуб идет на 1-м месте в лиге

Теги Монреаль Чикаго НХЛ Вегас Брюс Кэссиди Хоккей

«Вегас» набрал очки в 10 играх подряд на старте сезона – 20-й случай в истории НХЛ.

Сегодня «Голден Найтс» одолели «Монреаль» (3:2 Б) в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ

Действующий чемпион идет без поражений в основное время и лидирует в общей таблице лиги с 19 очками в 10 играх. 

До «Вегаса» серии из 10+ матчей с очками на старте сезона удавались клубам НХЛ 19 раз. В 7 случаях эти команды завершали сезон с Кубком Стэнли.

В последний раз на сегодня такое произошло в сокращенном из-за локаута сезоне-2012/13 в исполнении «Чикаго». 

 

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