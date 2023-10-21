Где смотреть Вашингтон – Айлендерс, во сколько прямая трансляция матча, НХЛ 3 ноября
В пятницу, 3 ноября, сыграют Вашингтон и Айлендерс в рамках регулярного сезона НХЛ.
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- Игра пройдет на стадионе «Capital One Arena».
- Встречу будут в прямом эфире показывать паблики ВК, зарубежные каналы, доступные в IP-TV сервисах и сайты букмекерских контор.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Вашингтон – Айлендерс
- Начало матча запланировано на 02:00 по московскому времени.
- Дата проведения
- 3 ноября, 02.00, «Capital One Arena»
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