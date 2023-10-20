Депутат Журова о словах Путина про отъезд молодежи: «Надо повысить уровень КХЛ, чтобы к нам хотели ехать, как в НХЛ. В Америке лиги без какой-либо национальной и политической подоплеки»

Теги НХЛ Светлана Журова Государственная дума КХЛ Политика детский хоккей Матч ТВ Хоккей

Светлана Журова убеждена, что для сохранения молодежи нужно повысить уровень КХЛ.

Президент России Владимир Путин заявил: «Надо понять, что делать с дельцами от хоккея, которые ребятишек тащат за границу. Ущерб нам наносится. Прошу ФХР и Минспорт вернуться к вопросу».

«Если говорить о мотивации для наших ребят, то у меня возникает мысль не о запрете ехать за рубеж, а о создании условий здесь. В связи с нашим отстранением нам надо создавать свои точки притяжения и повышать уровень соревнований в том же хоккее, чтобы к нам хотели ехать, как в НХЛ. Повысить уровень КХЛ, чтобы сильнейшие играли у нас. У нас есть сейчас историческая возможность.

Заметьте, в НХЛ и НБА создали лиги без какой‑либо национальной и политической подоплеки. Во всех крупных подобных соревнованиях в Америке разве есть какие‑то отстранения по национальному признаку?

Наоборот, считают, что лучшие спортсмены должны играть. Может быть, и нам в этом отношении надо пойти по этому же принципу», – сказала депутат Государственной думы. 

«Надо понять, что делать с этими дельцами от хоккея». Про кого так резко сказал Путин?

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26 комментариев

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Сергей Сорока
Ну вот и сделайте лигу без национальной и политической подоплёки. Без Ротенбергов, без Евротуров, без базовых клубов для сборной. Тогда можно будет о чём-то говорить.
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Alex1104
На редкость адекватное мнение.
Но там это большой бизнес. Во многом благодаря хорошей покупательской способности.
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Амфитрион
Ай-ай-ай, Светлана, какие необдуманные слова. Президент дельцов обвинил, а вы тут о повышении уровня, создания конкуренции... Не для того ужесточаются лимиты, натурализуются игроки и подписывают Роттенберга на 5 лет, сказано же, дельцы виноваты, ребятишек одурманивают.
+6
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+6
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Биомеханоид
Срочно закон об этом нужен, и чтоб без раскачки, в первом чтении.
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Goodvin55
Да неее, бред какой-то зачем делать лигу равных возможностей где смогут играть лучшие? С маленьким разрывом потолка и пола зарплат? Без фармов внутри лиги цель существования которых только быть донорами для великой системы? Может ещё дать возможность не топ клубам сохранять воспитанников? Без возможности отжимать игроков? У нас система, базовые клубы и Красная машина вообще-то!
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Михаил Синица
потолок зарплат в КХЛ сколько? не хочу искать, но что-то около 800 млн. рублей, по нынешнему курсу это примерно годовая зарплата одного Овечкина. хоккей 3/3 пропагандируем, пора взяться за хоккей 1/1. но зато это будут звезды)))
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Игорь Игорев
Начиталась комментов на спортсе
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Ярославец75
Пока один деятель будет к себе тащить все что блестит и хотя бы начинает поблескивать, никакого уровня не будет. Будет междусобойчик Питера и Москвы, ну немного разбавленный Казанью и Магнитогорском.
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Melnikov1968
Как обычно:надо повысить, надо усилить, надо создать, надо... надо. Это даже бабушка у под’езда может озвучить. Какие конкретно шаги необходимо для этого предпринять об этом ни слова. Как всегда болтовня за которой ничего не стоит.
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Кавабунга Шреддоголовый
А мыслей нет никаких, как повысить конкурентность лиги? Например, уравнять все клубы, снизив потолок ещё больше. Убрать к чертовой матери лимит, чтобы новых игроков с российским паспортом по фамилии Ли или Менелл было как можно меньше, заставить молодых россиян прогрессировать в здоровой конкуренции с качественными легионерами, которые ещё остались.
Сделайте лигу без политических подоплёк. Чтобы ротенберг не был вице-президентом фхр, тренером ска и тренером псевдосборной России 25. Убрать нафиг бесполезный евротур. Вот так уровень может и подрасти. Но это не точно
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Bolela_02
Неужели это сказал депутат Единой России)
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Розе Ротенбергино
Мысль хорошая, на самом деле.
Вы с 2008 года пытайтесь догнать НХЛ. И всё шло хорошо, когда в финале лиги играл пражский Лев, а вот потом вектор политики России сменился, да так, что теперь лига превратится такими темпами в закрытый чемпионат России.
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Максим Столбов
Журова, ты ли это?
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Давай Так
Просто берёшь и повышаешь. Тяп-ляп и вуаля.
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PRICE
Вы сперва уровень жизни в стране повысьте, чтоб жены не боялись с детьми ехать в страну, а потом уже про уровень лиги будете болтать
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v2xvhymqmr
твои слова ,да богу в уши
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Andrey w
Да и следом сократим еще лимит на легионеров) Как один человек говорил даже если вы себе говорите ну не могут они всегда и везде врать , нет именно так они себя и ведут.
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mas76
далека он вообще от темы , вообще ничерта не понимает
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mas76
как будто конкуренция это из ниоткуда, там вся вертикаль подготовки игроков начиная от сопливого возраста
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Роман Кириченко
А получится?
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вперёд спартак
тёмные делишки РР больше напрягают чем агенты
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Ми Ша
Воровать надо меньше
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weaverpro
Надо повысить качество Москвича чтобы покупали как мерседесы или теслу )) Тогда и с Хоккеем будет все прекрасно!
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Vladimir Antonov
Ответ Роман Кириченко
А получится?
С раскачки
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Vladimir Antonov
Ответ Розе Ротенбергино
Мысль хорошая, на самом деле. Вы с 2008 года пытайтесь догнать НХЛ. И всё шло хорошо, когда в финале лиги играл пражский Лев, а вот потом вектор политики России сменился, да так, что теперь лига превратится такими темпами в закрытый чемпионат России.
Ну а молодежь ныне просто грезиит Америкой ...
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