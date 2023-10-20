Депутат Журова о словах Путина про отъезд молодежи: «Надо повысить уровень КХЛ, чтобы к нам хотели ехать, как в НХЛ. В Америке лиги без какой-либо национальной и политической подоплеки»
Светлана Журова убеждена, что для сохранения молодежи нужно повысить уровень КХЛ.
Президент России Владимир Путин заявил: «Надо понять, что делать с дельцами от хоккея, которые ребятишек тащат за границу. Ущерб нам наносится. Прошу ФХР и Минспорт вернуться к вопросу».
«Если говорить о мотивации для наших ребят, то у меня возникает мысль не о запрете ехать за рубеж, а о создании условий здесь. В связи с нашим отстранением нам надо создавать свои точки притяжения и повышать уровень соревнований в том же хоккее, чтобы к нам хотели ехать, как в НХЛ. Повысить уровень КХЛ, чтобы сильнейшие играли у нас. У нас есть сейчас историческая возможность.
Заметьте, в НХЛ и НБА создали лиги без какой‑либо национальной и политической подоплеки. Во всех крупных подобных соревнованиях в Америке разве есть какие‑то отстранения по национальному признаку?
Наоборот, считают, что лучшие спортсмены должны играть. Может быть, и нам в этом отношении надо пойти по этому же принципу», – сказала депутат Государственной думы.
«Надо понять, что делать с этими дельцами от хоккея». Про кого так резко сказал Путин?
Но там это большой бизнес. Во многом благодаря хорошей покупательской способности.
Сделайте лигу без политических подоплёк. Чтобы ротенберг не был вице-президентом фхр, тренером ска и тренером псевдосборной России 25. Убрать нафиг бесполезный евротур. Вот так уровень может и подрасти. Но это не точно
Вы с 2008 года пытайтесь догнать НХЛ. И всё шло хорошо, когда в финале лиги играл пражский Лев, а вот потом вектор политики России сменился, да так, что теперь лига превратится такими темпами в закрытый чемпионат России.