Депутат Журова о словах Путина про отъезд молодежи: «Надо повысить уровень КХЛ, чтобы к нам хотели ехать, как в НХЛ. В Америке лиги без какой-либо национальной и политической подоплеки»

Светлана Журова убеждена, что для сохранения молодежи нужно повысить уровень КХЛ.

Президент России Владимир Путин заявил: «Надо понять, что делать с дельцами от хоккея, которые ребятишек тащат за границу. Ущерб нам наносится. Прошу ФХР и Минспорт вернуться к вопросу».

«Если говорить о мотивации для наших ребят, то у меня возникает мысль не о запрете ехать за рубеж, а о создании условий здесь. В связи с нашим отстранением нам надо создавать свои точки притяжения и повышать уровень соревнований в том же хоккее, чтобы к нам хотели ехать, как в . Повысить уровень , чтобы сильнейшие играли у нас. У нас есть сейчас историческая возможность.

Заметьте, в НХЛ и НБА создали лиги без какой‑либо национальной и политической подоплеки. Во всех крупных подобных соревнованиях в Америке разве есть какие‑то отстранения по национальному признаку?

Наоборот, считают, что лучшие спортсмены должны играть. Может быть, и нам в этом отношении надо пойти по этому же принципу», – сказала депутат Государственной думы.

«Надо понять, что делать с этими дельцами от хоккея». Про кого так резко сказал Путин?