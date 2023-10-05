Где смотреть Северсталь – Торпедо, во сколько прямая трансляция матча, КХЛ — Континентальная хоккейная лига 11 октября
В среду, 11 октября, сыграют Северсталь и Торпедо в рамках КХЛ – Континентальной Хоккейной Лиги.
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- Игра пройдет на стадионе «Ледовый дворец (Череповец)».
- Встречу будет в прямом эфире показывать канал KHL.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Северсталь – Торпедо
- Начало матча запланировано на 19:00 по московскому времени.
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