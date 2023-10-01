Ассистент генменеджера «Калгари» Крис Сноу умер в 42 года. Он боролся с БАС

Ассистент генменеджера «Калгари» Крис Сноу умер в 42 года.

Специалист боролся с БАС – боковым амиотрофическим склерозом. Болезнь характеризуется прогрессирующим поражением двигательных нейронов, сопровождаемым параличом конечностей и атрофией мышц.

БАС был диагностирован у Сноу в 2019 году. Ранее от этой болезни умерли его отец, два дяди и двоюродный брат.

«Сегодня мы обняли Криса в последний раз и попрощались, когда он ушел, подарив четырем людям жизнь. Он стал донором печени, почек и легких. Мы сломлены утратой и в то же время гордимся им. Мы идем вперед, и его свет ведет нас», – написала жена специалиста Келси в соцсети.

Прежде чем стать хоккейным руководителем, Сноу был спортивным обозревателем. В 2011 году «Флэймс» пригласили его на должность директора по хоккейному анализу.

В 2019 году клуб повысил его до ассистента генерального менеджера. В мае этого года Сноу был назначен вице-президентом клуба по хоккейным операциям.

Клуб и НХЛ уже выразили соболезнования в связи с его уходом из жизни.