Где смотреть Торпедо – Ак Барс, во сколько прямая трансляция матча, КХЛ — Континентальная хоккейная лига 28 сентября
В четверг, 28 сентября, сыграют Торпедо и Ак Барс в рамках КХЛ – Континентальной Хоккейной Лиги.
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- Игра пройдет на стадионе «Нагорный дворец спорта профсоюзов».
- Встречу будет в прямом эфире показывать канал Матч-ТВ.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Торпедо – Ак Барс
- Начало матча запланировано на 19:00 по московскому времени.
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