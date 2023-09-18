«Я не сторонник боев – может, я бы получил, может, сам бы навалял Корягину». Аймурзин о грубости капитана «Сочи» против Пилипенко

Данил Аймурзин высказался об отношении к дракам на льду.

Форвард «Северстали» прокомментировал грубую игру капитана « » против Кирилла Пилипенко в матче Фонбет чемпионата , в котором победу одержали южане (5:4 ОТ).

– Насколько травма одного из ключевых игроков « » и одного из ваших партнеров по звену – – стала серьезным моральным ударом для «Северстали» в ходе матча?

– Всегда жалко, когда кто-то из парней получает травму и выбывает из строя.

Кирилл многое делал для звена. С самого начала предсезонной подготовки мы вместе играли и тренировались. Он важная часть нашей команды, но, пока его не будет, мы будем пытаться доказывать, что тоже что-то можем. Нам будет Кирилла сильно не хватать, и мы будем играть ради него.

– Вы находились на льду в этот момент, и сложилось ощущение, что по горячим следам были готов вписаться за партнера, но в итоге до драки с Глебом Корягиным дело так и не дошло. Что остановило?

– Видел, как он полетел, шайба отскочила, уже не помню куда именно – и там был чистый удар в колено. Тут даже спорить не о чем. Я находился слишком далеко от игрока.

Если бы случилась драка, то все по-разному могло сложиться. Обычно не являюсь сторонником боев, поэтому тут даже не знаю – может, я бы получил, а может, и сам бы навалял ему. Но в итоге драки не состоялось.

Мы могли наказать их на льду, если бы реализовали большинство и потом бы довели матч до победы, однако этого сделать не удалось.

– Есть такое чисто хоккейное представление, что в подобных ситуациях необходимо заступаться за партнера. С другой стороны, вы получили пятиминутное большинство, а если бы полезли драться, то такого шанса команда бы лишилась. И что важнее?

– Мы в команде это не обсуждали. Вообще, все всегда зависит от конкретного момента и самой игры. Конечно, если бы счет был уже крупным, тогда можно и подраться, но, когда игра идет кость в кость, нужно использовать удаление.

Понимаю ваш вопрос. С одной стороны, действительно надо заступаться за партнера, а с другой – не только драками, но и голами надо наказывать соперника, – сказал Аймурзин.