Максим Рыбин: «СКА не цепляется за очки, экспериментирует. Есть какие-то нервные движения – то лед плохой, то еще что-то»

Максим Рыбин высказался об игре СКА и «Спартака» в сезоне КХЛ.

«СКА не цепляется за очки, экспериментирует. Знают, что по ходу сезона свое возьмут. У питерцев пока есть какие-то нервные движения – то лед плохой, то еще что-то.

Но думаю, что в ближайшее время все встанет на свои места. СКА – один из фаворитов сезона, но не сказал был, что главный и единственный.

Сейчас « » мощнейший, « » и по ходу сезона наберут хороший ход.

Что касается « », то старт тоже нельзя назвать удачным. Но если по итогам регулярного чемпионата москвичи не попадут в плей-офф с таким составом и при Жамнове – это будет сенсация.

От очной встречи СКА и «Спартака» в Санкт-Петербурге в любом случае жду яркого и эмоционального хоккея.

Моя симпатия не будет на чьей-то стороне, так как это две мои бывшие команды. Я просто буду ждать хорошей игры», – сказал бывший нападающий .