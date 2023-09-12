Максим Рыбин: «СКА не цепляется за очки, экспериментирует. Есть какие-то нервные движения – то лед плохой, то еще что-то»
Максим Рыбин высказался об игре СКА и «Спартака» в сезоне КХЛ.
«СКА не цепляется за очки, экспериментирует. Знают, что по ходу сезона свое возьмут. У питерцев пока есть какие-то нервные движения – то лед плохой, то еще что-то.
Но думаю, что в ближайшее время все встанет на свои места. СКА – один из фаворитов сезона, но не сказал был, что главный и единственный.
Сейчас «Ак Барс» мощнейший, «Динамо» и ЦСКА по ходу сезона наберут хороший ход.
Что касается «Спартака», то старт тоже нельзя назвать удачным. Но если по итогам регулярного чемпионата москвичи не попадут в плей-офф с таким составом и при Жамнове – это будет сенсация.
От очной встречи СКА и «Спартака» в Санкт-Петербурге в любом случае жду яркого и эмоционального хоккея.
Моя симпатия не будет на чьей-то стороне, так как это две мои бывшие команды. Я просто буду ждать хорошей игры», – сказал бывший нападающий Максим Рыбин.
3 комментария