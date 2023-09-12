Максим Рыбин: «СКА не цепляется за очки, экспериментирует. Есть какие-то нервные движения – то лед плохой, то еще что-то»

Теги Ак Барс ЦСКА СКА Спартак Максим Рыбин КХЛ Динамо Хоккей

Максим Рыбин высказался об игре СКА и «Спартака» в сезоне КХЛ.

«СКА не цепляется за очки, экспериментирует. Знают, что по ходу сезона свое возьмут. У питерцев пока есть какие-то нервные движения – то лед плохой, то еще что-то.

Но думаю, что в ближайшее время все встанет на свои места. СКА – один из фаворитов сезона, но не сказал был, что главный и единственный.

Сейчас «Ак Барс» мощнейший, «Динамо» и ЦСКА по ходу сезона наберут хороший ход. 

Что касается «Спартака», то старт тоже нельзя назвать удачным. Но если по итогам регулярного чемпионата москвичи не попадут в плей-офф с таким составом и при Жамнове – это будет сенсация.

От очной встречи СКА и «Спартака» в Санкт-Петербурге в любом случае жду яркого и эмоционального хоккея.

Моя симпатия не будет на чьей-то стороне, так как это две мои бывшие команды. Я просто буду ждать хорошей игры», – сказал бывший нападающий Максим Рыбин.

3 комментария

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greedy
Про такое говорят: "Наукообразное объяснение".
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heivani
Или я дурак,или лыжи встали; подумал ИлиЧтото,после неудачной игры с московским ,,Спартаком"
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viktorpavlov70
Будет упорная игра и закончится за пределами основного времени.
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