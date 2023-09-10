Крикунов о СКА: «Ротенберга никто не снимет – у него длинный контракт. Он спокойно строит команду»
Владимир Крикунов прокомментировал выступление СКА на старте сезона-2023/24.
Команда проиграла 2 из 4 матчей.
– Скажите, а два поражения СКА, который в прошлом году всех рвал и метал в регулярке, на старте этого сезона вас не удивили?
– Для меня это вполне ожидаемо. В Питере этим летом устроили большую перестройку – поменяли очень много игроков, сменились лидеры. Все равно какие бы талантливые, умные и красивые ребята не были – им надо какое-то время, чтобы поймать игру, чтобы они притерлись к друг другу, наработали взаимодействие в парах, тройках, пятерках.
Это время как раз в начале чемпионата и уходит. Они проигрывают. Но состав там хороший, ребята притрутся, сыграются, и, думаю, все в СКА будет нормально.
– Учитывая, что в этом году длинный регулярный сезон, команды проведут 68 матчей, все еще можно наверстать?
– Да, ничего страшного в этом нет. Тем более, что Романа Борисовича [Ротенберга] никто не снимет – у него длинный контракт (смеется).
Это другого тренера, у которого годовое соглашение, могут быстренько убрать, а у него есть время и он спокойно строит команду, – сказал заслуженный тренер России Крикунов.
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