Ротенберг похвалил лед в Ярославле: «Отличное качество – дай бог, так будет и дальше. Играли на площадке 28 метров, что внесло коррективы. Для нас удобно 26»

Роман Ротенберг заявил, что качество льда в Ярославле было хорошим.

СКА проиграл « » (2:3) в Фонбет Чемпионате КХЛ. Ранее Ротенберг высказывал претензии к качеству льда на аренах в Тольятти и Нижнем Новгороде.

«Хочу поблагодарить болельщиков. Отличная атмосфера на арене. Лед отличного качества – все очень порадовало сегодня. Команды играли на хорошем льду – дай бог, так будет и дальше во всех матчах. Поздравляю «Локомотив» с победой – это сильная, обученная команда. Мы любим играть с такими соперниками. Получается очень интересный хоккей.

Две победы из четырех в выездной серии – достойный результат. Понятно, что есть задача побеждать в каждом матче. Для нас самая важная игра – следующая, домашняя. Ждем всех болельщиков в Петербурге. Сыграем перед своими трибунами на нашей удобной площадке.

26 метров [ширины] – это удобно для нас. В Нижнем Новгороде и Ярославле играли на площадке 28 метров, что внесло свои коррективы. Но, хочу сказать, что в третьем периоде наши ребята сыграли здорово. Просто мы не забили голы – не хватило свежести. Огромная благодарность команде», – сказал главный тренер .