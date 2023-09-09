Ротенберг похвалил лед в Ярославле: «Отличное качество – дай бог, так будет и дальше. Играли на площадке 28 метров, что внесло коррективы. Для нас удобно 26»

Теги Локомотив СКА КХЛ Роман Ротенберг Хоккей

Роман Ротенберг заявил, что качество льда в Ярославле было хорошим.

СКА проиграл «Локомотиву» (2:3) в Фонбет Чемпионате КХЛ. Ранее Ротенберг высказывал претензии к качеству льда на аренах в Тольятти и Нижнем Новгороде. 

«Хочу поблагодарить болельщиков. Отличная атмосфера на арене. Лед отличного качества – все очень порадовало сегодня. Команды играли на хорошем льду – дай бог, так будет и дальше во всех матчах. Поздравляю «Локомотив» с победой – это сильная, обученная команда. Мы любим играть с такими соперниками. Получается очень интересный хоккей.

Две победы из четырех в выездной серии – достойный результат. Понятно, что есть задача побеждать в каждом матче. Для нас самая важная игра – следующая, домашняя. Ждем всех болельщиков в Петербурге. Сыграем перед своими трибунами на нашей удобной площадке.

26 метров [ширины] – это удобно для нас. В Нижнем Новгороде и Ярославле играли на площадке 28 метров, что внесло свои коррективы. Но, хочу сказать, что в третьем периоде наши ребята сыграли здорово. Просто мы не забили голы – не хватило свежести. Огромная благодарность команде», – сказал главный тренер СКА

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2 комментария

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Вячеслав Лобачев
Постоянно какие-то отговорки у него😁
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DosSantosAveiro
Мне вот интересно, ему кто то отмазки пишет или он сам этот бред выдумывает каждый раз?
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