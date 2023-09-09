Завгородний сравнил Стоктон с GTA: «Я так понял, что полиция отдала юг города гангстерам и особо не суется туда»

Теги АХЛ КХЛ Сочи Стоктон Хит Дмитрий Завгородний Хоккей

Дмитрий Завгородний сравнил жизнь в Стоктоне с игрой GTA.

Нападающий ранее играл в АХЛ за «Стоктон Хит». 

– Что делает полиция в Стоктоне?

– Я так понял, что полиция отдала юг города гангстерам, чтобы они там делали свои дела и не лезли в другие части города. Были случаи, что на вызовы оттуда они просто не выезжали.

Полицейские туда особо не суются, не хотят создавать проблемы. Понимают, что там много криминала, это очень сложная и долгая культура, с которой очень сложно бороться.

– Все это напоминает известную игру…

– Ощущение, что как в GTA. Стоктон когда-то был хорошим городом, там вроде была нефть или что-то такое в 2000-х годах. Был очень популярным, но потом стал банкротом. И это видно: замечаешь, что на улицах не совсем благополучные люди, – сказал Завгородний.

В Стоктоне базировался фарм-клуб «Флэймс». Со следующего сезона он будет выступать в Калгари.

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1 комментарий

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khayembii
Правда, есть такое в городах США. Чёрные резервации оставлены на самоуничтожение
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