Завгородний сравнил Стоктон с GTA: «Я так понял, что полиция отдала юг города гангстерам и особо не суется туда»
Дмитрий Завгородний сравнил жизнь в Стоктоне с игрой GTA.
Нападающий ранее играл в АХЛ за «Стоктон Хит».
– Что делает полиция в Стоктоне?
– Я так понял, что полиция отдала юг города гангстерам, чтобы они там делали свои дела и не лезли в другие части города. Были случаи, что на вызовы оттуда они просто не выезжали.
Полицейские туда особо не суются, не хотят создавать проблемы. Понимают, что там много криминала, это очень сложная и долгая культура, с которой очень сложно бороться.
– Все это напоминает известную игру…
– Ощущение, что как в GTA. Стоктон когда-то был хорошим городом, там вроде была нефть или что-то такое в 2000-х годах. Был очень популярным, но потом стал банкротом. И это видно: замечаешь, что на улицах не совсем благополучные люди, – сказал Завгородний.
В Стоктоне базировался фарм-клуб «Флэймс». Со следующего сезона он будет выступать в Калгари.
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