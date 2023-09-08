Дмитрий Завгородний: «В Стоктоне развито гангстерское движение. Тебе выдают карту, где город поделен на две половины – в красную зону лучше не заходить»

Теги АХЛ КХЛ Сочи Стоктон Хит Дмитрий Завгородний Хоккей

Дмитрий Завгородний рассказал, что в Стоктоне развито гангстерское движение.

Нападающий ранее играл в АХЛ за «Стоктон Хит». 

«Я знал, что это опасный город. Приезжаешь туда – тебе сразу выдают карту, на которой город поделен на две половины – красную и зеленую. Объясняют, что в красную зону лучше вообще не заходить.

В принципе, режим был такой: дом, поездка на тренировку и обратно домой. Нигде там не ходил. Если куда-то погулять, то ехали с ребятами с соседние города – до Сакраменто час езды, до Сан-Франциско три часа.

В Стоктоне очень развита гангстерская тема, гангстерское движение. Самому не хочется попадать в какие-то передряги, немного страшно, так что просто тренируешься и едешь домой.

Со мной никаких неприятных ситуаций не было, просто чувствуешь, что там не совсем безопасно. Люди всякие ходят, наркоманы какие-то, просто подозрительные персонажи, ищущие какие-то проблемы, желающие докопаться до кого-то.

Так что там жил очень аккуратно – быстро в магазин, быстро домой. Сидишь дома, стараешься не гулять, не ездить в какие-то сомнительные места», – сказал экс-нападающий системы «Калгари» Завгородний, сейчас выступающий за «Сочи».

В Стоктоне базировался фарм-клуб «Флэймс». Со следующего сезона он будет выступать в Калгари.

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Хаскерс
Всё не правда. За границей все города безопасные и всё очень дешево. Можно пить из реки, девки дают и все спрашивают «Как дела?». Не то, что…
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Влад_нн
Ответ Хаскерс
Всё не правда. За границей все города безопасные и всё очень дешево. Можно пить из реки, девки дают и все спрашивают «Как дела?». Не то, что…
И улыбаются еще, улыбаются! Даже в перестрелках улыбаются друг другу!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий