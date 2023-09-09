Трой Джозефс: «С удовольствием катался бы на «Ладе». Было сюрпризом, что машины производят в Тольятти. Здорово, что у компании разнообразная линейка авто»

Теги Лада КХЛ Трой Джозефс Хоккей

Канадский форвард Трой Джозефс высказался об автомобилях «Лада».

– Посчастливилось ли уже сесть за руль «Лады»?

– Лично я не водил пока «Ладу». Но вроде я катался на ней как пассажир в такси. Для меня было большим сюрпризом, что машины производят прямо тут в Тольятти, так как обычно все производства сейчас в Китае или еще где-то.

Но если мне клуб предложит «Ладу», то я с удовольствием бы катался на ней. Очень здорово, что у компании такая разнообразная линейка автомобилей.

Видел в городе новые модели, но тут немало старых, классических машин от «Лады», которые похожи на коробки, ха-ха. Еще мне рассказали про музей «Лады», поэтому есть куда сходить в свободное время, – сказал Джозефс.

Материалы по теме

4 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ми Ша
Ты только форму хоккейную не снимай когда за руль «Лады» будешь садиться, а то коньки отбросишь при первой же аварии
+7
-3
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
David Rigert
он точно про лады говорит? а, не ездил пока. понятно.
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Pronger
Конкурс оригинальных шутеечек про российский автопром открыт))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Chernoy
Как красиво намекнул на то, что за свои бы деньги ее не купил: «если мне клуб предложит…»
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий