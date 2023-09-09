Трой Джозефс: «С удовольствием катался бы на «Ладе». Было сюрпризом, что машины производят в Тольятти. Здорово, что у компании разнообразная линейка авто»

Канадский форвард Трой Джозефс высказался об автомобилях «Лада».

– Посчастливилось ли уже сесть за руль «Лады»?

– Лично я не водил пока «Ладу». Но вроде я катался на ней как пассажир в такси. Для меня было большим сюрпризом, что машины производят прямо тут в Тольятти, так как обычно все производства сейчас в Китае или еще где-то.

Но если мне клуб предложит «Ладу», то я с удовольствием бы катался на ней. Очень здорово, что у компании такая разнообразная линейка автомобилей.

Видел в городе новые модели, но тут немало старых, классических машин от «Лады», которые похожи на коробки, ха-ха. Еще мне рассказали про музей «Лады», поэтому есть куда сходить в свободное время, – сказал Джозефс.