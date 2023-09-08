«Филадельфия» назначила Хитли скаутом, Боба Мюррея – старшим советником. У обоих были инциденты, связанные с алкоголем

Теги Филадельфия Дэни Хитли НХЛ Боб Мюррей алкоголь и спорт Хоккей

Дэни Хитли стал скаутом «Филадельфии», Боб Мюррей – старшим советником.

42-летний Хитли впервые будет работать в профессиональном хоккее после завершения карьеры игрока в 2016 году. 

В НХЛ он выступал с 2001 по 2014 годы, провел 869 матчей за «Атланту», «Оттаву», «Сан-Хосе», «Миннесоту» и «Анахайм», всего набрав 791 (372+419) очков. В 2002 году стал обладателем «Колдер Трофи» – приза лучшему новичку сезона. 

В 77 играх плей-офф добавил 63 (16+47) баллов. Последним его клубом стал немецкий «Нюрнберг». 

В 2003 году Хитли, находясь за рулем, попал в автокатастрофу, в результате которой находившийся вместе с ним в машине его одноклубник по «Атланте» Дэн Снайдер скончался в больнице.

Игрок признал, что употреблял алкоголь перед поездкой, но уровень его содержания в крови оказался ниже установленного законом предела. Хоккеист был условно осужден за превышение скорости и причинение смерти по неосторожности.

68-летний Мюррей с 2005 по 2021 годы был генменеджером «Анахайма».

Он был вынужден уйти в отставку после обвинений в неподобающем поведении, связанном с алкоголизмом. Специалист прошел курс лечения, в прошлом сезоне занимал должность скаута в «Калгари». 

Кроме того, директором скаутского отдела по профессиональным игрокам стал бывший игрок НХЛ Майк Иствуд (783 матча в лиге). Ранее он был скаутом «Анахайма». 

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