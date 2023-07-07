Хитли может стать скаутом «Филадельфии». Он не работал в хоккее после завершения карьеры в 2016-м

Дэни Хитли может стать скаутом «Филадельфии».

42-летний экс-игрок , как ожидается, присоединится к клубу в ближайшее время. Об этом сообщил клубный инсайдер Чарли О’Коннор.

Хитли завершил карьеру в 2016 году и после этого не работал в хоккее.

В НХЛ он выступал с 2001 по 2014 годы, провел 869 матчей за «Атланту», «Оттаву», « », «Миннесоту» и «Анахайм», всего набрав 791 (372+419) очков. В 2002 году стал обладателем «Колдер Трофи» – приза лучшему новичку сезона.

В 77 играх плей-офф добавил 63 (16+47) баллов. Последним его клубом стал немецкий «Нюрнберг».

В составе сборной Канады Хитли выиграл Олимпиаду в 2010 году, 2 чемпионата мира (2003, 2004) и Кубок мира (2004).