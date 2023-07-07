Хитли может стать скаутом «Филадельфии». Он не работал в хоккее после завершения карьеры в 2016-м

Теги Филадельфия Оттава Атланта Сан-Хосе Дэни Хитли Сборная Канады по хоккею НХЛ Хоккей

Дэни Хитли может стать скаутом «Филадельфии».

42-летний экс-игрок НХЛ, как ожидается, присоединится к клубу в ближайшее время. Об этом сообщил клубный инсайдер Чарли О’Коннор.

Хитли завершил карьеру в 2016 году и после этого не работал в хоккее. 

В НХЛ он выступал с 2001 по 2014 годы, провел 869 матчей за «Атланту», «Оттаву», «Сан-Хосе», «Миннесоту» и «Анахайм», всего набрав 791 (372+419) очков. В 2002 году стал обладателем «Колдер Трофи» – приза лучшему новичку сезона. 

В 77 играх плей-офф добавил 63 (16+47) баллов. Последним его клубом стал немецкий «Нюрнберг». 

В составе сборной Канады Хитли выиграл Олимпиаду в 2010 году, 2 чемпионата мира (2003, 2004) и Кубок мира (2004). 

1 комментарий

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Cube Litening C:68X
На родину пусть едет,продвигать хоккей..😁
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