«Баффало» хочет ввести предпродажу билетов только для местных фанов, чтобы сократить число приезжих болельщиков

Теги болельщики Питтсбург Баффало Монреаль Торонто бизнес НХЛ Хоккей

«Баффало» попытается создать преимущество для местных фанов при продаже билетов.

Болельщики из Торонто, Монреаля и Питтсбурга часто приезжают в Баффало, потому что билеты на матчи «Сэйбрс» доступнее и дешевле, чем в их городах. 

«В прошлом сезоне было несколько игр, когда арена была окрашена не в наши цвета. Мы это обсуждали и пытались понять, что нужно сделать, чтобы билеты доставались болельщикам «Баффало». 

Мы будем вводить предварительную продажу для местных болельщиков, которые смогут купить билеты до того, как другие фанаты за пределами нашей специальной маркетинговой зоны получат доступ.

Мы надеемся, что этот эксперимент сработает. Мы уже обсуждали это с генеральным менеджером Кевином Адамсом», – сказал вице-президент «Сэйбрс» по продажам Фрэнк Батрес-Ландаэта.

«Уверен, что это не сработает. Многие владельцы абонементов привыкли время от времени продавать места болельщикам из южного Онтарио.

Это серьезные деньги, которые в том числе помогают приобретать абонементы», – считает Ник Джаммуссо, владелец билетной компании VIP Tix из Баффало.

Средняя посещаемость матчей «Баффало» в минувшем сезоне составила 15 567 зрителей (81,6% заполняемости арены). Клуб занял 27-е место в лиге по среднему числу болельщиков на игре. 

4 комментария

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Александр Рыбаков
ого!
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dudkinrs82
Даёшь фан айди!!
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Einfach Safari
с детства за Баффало)
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jdrk
Тут фан id не поможет, нужен регистрация id
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