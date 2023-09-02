Карнаухов о 2:5: «ЦСКА надо было в 1-м периоде в большинстве забивать – четыре удаления подряд было у «Ак Барса»

Павел Карнаухов оценил поражение ЦСКА от «Ак Барса» (2:5) в Фонбет чемпионате КХЛ.

«Давайте не будем трогать эту тему с Федотовым — есть люди, которые компетентны в этом вопросе. Как оценю его игру в прошедшем матче? Ваня — молодец.

Что касается причин нашего поражения, надо было в первом периоде в большинстве забивать – четыре удаления подряд было у « ». В принципе, игра в неравных составах с командами такого класса решает очень многое», – сказал нападающий .