Карнаухов о 2:5: «ЦСКА надо было в 1-м периоде в большинстве забивать – четыре удаления подряд было у «Ак Барса»
Павел Карнаухов оценил поражение ЦСКА от «Ак Барса» (2:5) в Фонбет чемпионате КХЛ.
«Давайте не будем трогать эту тему с Федотовым — есть люди, которые компетентны в этом вопросе. Как оценю его игру в прошедшем матче? Ваня — молодец.
Что касается причин нашего поражения, надо было в первом периоде в большинстве забивать – четыре удаления подряд было у «Ак Барса». В принципе, игра в неравных составах с командами такого класса решает очень многое», – сказал нападающий ЦСКА.
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