ФХР: «Стартовал 78-й сезон в истории отечественного хоккея. Желаем получить массу ярких эмоций и незабываемых впечатлений»

Теги Ак Барс ЦСКА ФХР болельщики КХЛ Кубок Открытия Хоккей

ФХР поздравила болельщиков со стартом нового сезона КХЛ.

«Ак Барс» обыграл ЦСКА (5:2) в стартовом матче сезона Фонбет Чемпионата КХЛ.

«Стартовал 78-й сезон в истории отечественного хоккея. В Москве на «ЦСКА-Арене» прошел матч открытия чемпионата России по хоккею с шайбой.

На льду встретились золотой и серебряный призеры предыдущего чемпионата – ЦСКА и «Ак Барс». Гости из Казани праздновали победу со счетом 5:2.

Мы поздравляем всех участников чемпионата и многомиллионную аудиторию их поклонников с этим праздником и желаем им в течение ближайших восьми месяцев получить массу ярких эмоций и незабываемых впечатлений.

В добрый путь, 78-й!» – говорится в сообщении ФХР.

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5 комментариев

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barbarian1991
Нейросеть?
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Василий Боков
первая игра получилась отличной🔥
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bold
А сколько школ похерили ?
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Дмитрий Шелема
эмоций уже валом, спасибо огромное
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Алар
Как бы этот сезон не стал последним составе ИИХФ!?
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