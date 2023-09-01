ФХР: «Стартовал 78-й сезон в истории отечественного хоккея. Желаем получить массу ярких эмоций и незабываемых впечатлений»

ФХР поздравила болельщиков со стартом нового сезона КХЛ.

« » обыграл ЦСКА (5:2) в стартовом матче сезона Фонбет Чемпионата КХЛ.

«Стартовал 78-й сезон в истории отечественного хоккея. В Москве на «ЦСКА-Арене» прошел матч открытия чемпионата России по хоккею с шайбой.

На льду встретились золотой и серебряный призеры предыдущего чемпионата – ЦСКА и «Ак Барс». Гости из Казани праздновали победу со счетом 5:2.

Мы поздравляем всех участников чемпионата и многомиллионную аудиторию их поклонников с этим праздником и желаем им в течение ближайших восьми месяцев получить массу ярких эмоций и незабываемых впечатлений.

В добрый путь, 78-й!» – говорится в сообщении .

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