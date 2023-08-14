Кожевников о Тамбиеве: «Крышу чудаку снесло прилично. Откажись от паспорта Латвии, где процветает русофобия, возьми наше гражданство – и критикуй лимит и натурализацию»

Александр Кожевников раскритиковал Леонида Тамбиева за его высказывания.

– Что отметили для себя на прошедшей неделе?

– Серию выступлений в прессе главного тренера « ». то ли перевозбудился после победы своего клуба на турнире в Сочи, то ли в этом южном городе просто перегрелся. Начал нас учить хоккейной жизни, раздавать диагнозы направо и налево.

Получился журнал «Крокодил» – латышская версия (смеется).

– В чем выражались эта учеба и эта раздача?

– Первым делом Тамбиев сделал выговор лиге. Оказывается, ему в многое не нравится – и предсказуемость, из-за которой он уже сегодня может назвать трех полуфиналистов, и новые правила, которые ему мешают, и вопросы журналистов на пресс-конференциях, и болельщики в некоторых городах.

Дальше пожурил лигу за то, что в тренерской номинации по итогам сезона предпочла ему «каких-то» , , .

Затем проехался по хоккейной политике – например, по лимиту на легионеров. Раскритиковал тех иностранцев, которые получили российское гражданство.

Читал эти интервью – и смеялся. В неграмотную Россию в колхоз «Рассвет» приехал белый человек из Латвии – учить Ларионовых, Федоровых и Билялетдиновых хоккею и жизни. Причем сделал нам всем милость – согласился зарабатывать деньги из дикого российского бюджета.

В общем, крышу латвийскому чудаку снесло прилично! При помощи вашего брата-журналиста (смеется).

– Что вам показалось наиболее забавным?

– Интонации хоккейного «Наполеона». И полный отрыв от реальности, непонимание, в какой великой хоккейной стране оказался.

В той же хоккейной Латвии специалист с российским гражданством сегодня вряд ли найдет себе работу. А если начнет в прессе «вякать» на правила жизни в этой стране, на политику местной лиги, хоккейных властей, то или будет выдворен домой с «волчьим» билетом, или отправится за решетку. И я не преувеличиваю – реальность там действительно жестокая.

А у нас все наоборот. Я всегда говорил о том, что Россия – самая терпеливая страна, наш народ всегда всем все простит. Чем некоторые легионеры и пользуются.

– Если отбросить фактор политики, в каких-то моментах Тамбиев в своей критике прав?

– Поймите, о лимите на легионеров или натурализации любой гражданин другой страны имеет право говорить крайне осторожно. Откажись от паспорта Латвии, где сейчас процветает русофобия, возьми наше гражданство – и вперед, критикуй!

У тех же Менелла и Лайпсика уже российское гражданство, они как минимум уважают страну, в которой зарабатывают деньги. На их фоне хитрован с латвийским паспортом выглядит забавно. И никаких громких слов от него больше не нужно – все и так понятно, кто чей патриот, – сказал двукратный олимпийский чемпион.