Кожевников о Тамбиеве: «Крышу чудаку снесло прилично. Откажись от паспорта Латвии, где процветает русофобия, возьми наше гражданство – и критикуй лимит и натурализацию»

Теги Зинэтула Билялетдинов Сергей Федоров Игорь Ларионов КХЛ Александр Кожевников Леонид Тамбиев Адмирал лимит на легионеров Политика Брендан Лайпсик натурализация Бреннан Менелл Хоккей

Александр Кожевников раскритиковал Леонида Тамбиева за его высказывания.

– Что отметили для себя на прошедшей неделе?

– Серию выступлений в прессе главного тренера «Адмирала». Леонид Тамбиев то ли перевозбудился после победы своего клуба на турнире в Сочи, то ли в этом южном городе просто перегрелся. Начал нас учить хоккейной жизни, раздавать диагнозы направо и налево.

Получился журнал «Крокодил» – латышская версия (смеется).

– В чем выражались эта учеба и эта раздача?

– Первым делом Тамбиев сделал выговор лиге. Оказывается, ему в КХЛ многое не нравится – и предсказуемость, из-за которой он уже сегодня может назвать трех полуфиналистов, и новые правила, которые ему мешают, и вопросы журналистов на пресс-конференциях, и болельщики в некоторых городах. 

Дальше пожурил лигу за то, что в тренерской номинации по итогам сезона предпочла ему «каких-то» Билялетдинова, Ларионова, Федорова.

Затем проехался по хоккейной политике – например, по лимиту на легионеров. Раскритиковал тех иностранцев, которые получили российское гражданство.

Читал эти интервью – и смеялся. В неграмотную Россию в колхоз «Рассвет» приехал белый человек из Латвии – учить Ларионовых, Федоровых и Билялетдиновых хоккею и жизни. Причем сделал нам всем милость – согласился зарабатывать деньги из дикого российского бюджета.

В общем, крышу латвийскому чудаку снесло прилично! При помощи вашего брата-журналиста (смеется).

– Что вам показалось наиболее забавным?

– Интонации хоккейного «Наполеона». И полный отрыв от реальности, непонимание, в какой великой хоккейной стране оказался.

В той же хоккейной Латвии специалист с российским гражданством сегодня вряд ли найдет себе работу. А если начнет в прессе «вякать» на правила жизни в этой стране, на политику местной лиги, хоккейных властей, то или будет выдворен домой с «волчьим» билетом, или отправится за решетку. И я не преувеличиваю – реальность там действительно жестокая.

А у нас все наоборот. Я всегда говорил о том, что Россия – самая терпеливая страна, наш народ всегда всем все простит. Чем некоторые легионеры и пользуются.

– Если отбросить фактор политики, в каких-то моментах Тамбиев в своей критике прав?

– Поймите, о лимите на легионеров или натурализации любой гражданин другой страны имеет право говорить крайне осторожно. Откажись от паспорта Латвии, где сейчас процветает русофобия, возьми наше гражданство – и вперед, критикуй!

У тех же Менелла и Лайпсика уже российское гражданство, они как минимум уважают страну, в которой зарабатывают деньги. На их фоне хитрован с латвийским паспортом выглядит забавно. И никаких громких слов от него больше не нужно – все и так понятно, кто чей патриот, – сказал двукратный олимпийский чемпион.

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12 комментариев

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Михаил Никитов
Все верно Тамбиев сказал ИМХО
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Игорь Новиков
"Россия – самая терпеливая страна, наш народ всегда всем все простит. Чем некоторые легионеры и пользуются."

если бы этим только легионеры пользовались...
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_Абырвалг_
Как там Мария ’"пипец"?
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saskha
Даже если исходить из тезиса "критиковать могут только свои" - а если белорус, казах или, не дай бог, китаец будут критиковать КХЛ, то им "терпеливый русский народ" простит? а то я где-то слышал, что КХЛ - это не национальная, а международная лига...
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Machine Head
Почему Кожевников считает вправе советовать кому и что делать ? Тамбиев сам взрослый человек и хороший тренер . Вот этого не понимаю .
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Лжетрофеич
Патриодт...
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цэсемьэр
смотрел это интервью Тамбиева - все по делу.
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Vinnipukh Vinni
О, как давно Игорь Ларин не брал свои знаменитые "интервью" )))
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Strannix
Ответ _Абырвалг_
Как там Мария ’"пипец"?
Мария в порядке, Мария детям помогает. А что хорошего сделал ты?
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