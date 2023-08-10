Серебряков о буллите Кузнецова: «Это показывает мастерство игрока. Для вратаря это очень тяжело, не знаешь, когда последует резкий бросок»

Никита Серебряков прокомментировал стиль исполнения буллита Евгения Кузнецова.

Нападающий « » нередко исполняет попытку, доезжая до ворот соперника в замедленном темпе.

– Как к буллитам Кузнецова относитесь?

– Повторюсь, это показывает мастерство игрока. Он – молодец, придумал креативное исполнение буллита.

Для вратаря это очень тяжело, потому что не знаешь, когда последует такой резкий бросок.

– Кто-нибудь пытался повторить такое на тренировках, чтобы вы поняли, как на это надо реагировать?

– Нет, я все равно стараюсь играть по шайбе.

Я вообще не изучаю фирменные буллиты ребят по команде, потому что это не будет полезным ни для меня, ни для них.

Могу лишь подсказать, как лучше исполнить тот или иной буллит, чтобы это было максимально неудобно для вратаря, – сказал голкипер « » .