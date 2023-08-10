Юниорская лига Квебека запретила драки. Если подрался – удален до конца игры с дальнейшей дисквалификацией

Теги драки НХЛ юниорская лига Квебека Канадская хоккейная лига Хоккей

Юниорская лига Квебека исключила драки в своих хоккейных правилах.

Лига официально сообщила о том, что с предстоящего сезона хоккеистам запрещается драться.

Если в матче происходит потасовка, хоккеист будет удален до конца игры с последующими за этим дисциплинарными мерами.

Любой игрок, являющийся зачинщиком к драке, получит автоматическую дисквалификацию на одну игру.

Хоккеист, являющийся агрессором во время драки, получит как минимум две автоматических игры дисквалификации.

7 комментариев

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FaithDevotion
Пусси-лиг, чё сказать
+3
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Аморалинни
####, Балет устроили, ######
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Damien King
Ну правильно. А то потом вырастают Назаровы
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geath drips
Тяжело будет молодым оттуда к нхл привыкать...
+1
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дитя лимита
эх, ссыкуны.. и это родоначальники хоккея
+2
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J-12
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ivan555navi
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Правильное решение.
И в российском хоккее во всех лигах нужно такое правило внедрить.
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