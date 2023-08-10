Юниорская лига Квебека запретила драки. Если подрался – удален до конца игры с дальнейшей дисквалификацией
Юниорская лига Квебека исключила драки в своих хоккейных правилах.
Лига официально сообщила о том, что с предстоящего сезона хоккеистам запрещается драться.
Если в матче происходит потасовка, хоккеист будет удален до конца игры с последующими за этим дисциплинарными мерами.
Любой игрок, являющийся зачинщиком к драке, получит автоматическую дисквалификацию на одну игру.
Хоккеист, являющийся агрессором во время драки, получит как минимум две автоматических игры дисквалификации.
И в российском хоккее во всех лигах нужно такое правило внедрить.