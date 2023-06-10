Юниорская лига Квебека ужесточила наказания за драки. Все их участники будут удаляться до конца игры

Юниорская лига Квебека ужесточила наказания за драки.

Комиссионер QMJHL Марио Чеккини объявил об изменениях в правилах, касающихся драк. Они вступят в силу с сезона-2023/24.

1. Все участники драки удаляются до конца матча.

2. Игрок, признанный зачинщиком драки, дополнительно получит дисквалификацию на 1 матч.

3. В случае агрессивного нападения игрок дополнительно получит дисквалификацию на 2 матча.

4. Участие во второй и следующей драках в сезоне приведет к дисквалификации на 1 матч (ранее – в третьей и следующей).

«Мы делаем огромный шаг вперед с точки зрения безопасности игроков», – сказал Чеккини.

В 2020 году юниорская лига Квебека уже ввела более строгие меры в отношении драк. Вместо 5 минут за драку игрокам стали выписывать 5+10 (то есть, с дисциплинарным штрафом).

В итоге количество драк резко сократилось. В сезоне-2011/12 было 0,78 боев за игру, в прошлом сезоне – 0,07. В НХЛ за тот же период сокращение получилось менее резким – 0,44 против 0,25.