Юниорская лига Квебека ужесточила наказания за драки. Все их участники будут удаляться до конца игры

Теги драки юниорская лига Квебека Канадская хоккейная лига правила детский хоккей Хоккей

Юниорская лига Квебека ужесточила наказания за драки.

Комиссионер QMJHL Марио Чеккини объявил об изменениях в правилах, касающихся драк. Они вступят в силу с сезона-2023/24.

1. Все участники драки удаляются до конца матча. 

2. Игрок, признанный зачинщиком драки, дополнительно получит дисквалификацию на 1 матч.

3. В случае агрессивного нападения игрок дополнительно получит дисквалификацию на 2 матча. 

4. Участие во второй и следующей драках в сезоне приведет к дисквалификации на 1 матч (ранее – в третьей и следующей). 

«Мы делаем огромный шаг вперед с точки зрения безопасности игроков», – сказал Чеккини. 

В 2020 году юниорская лига Квебека уже ввела более строгие меры в отношении драк. Вместо 5 минут за драку игрокам стали выписывать 5+10 (то есть, с дисциплинарным штрафом). 

В итоге количество драк резко сократилось. В сезоне-2011/12 было 0,78 боев за игру, в прошлом сезоне – 0,07. В НХЛ за тот же период сокращение получилось менее резким – 0,44 против 0,25. 

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1 комментарий

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J-12
глупости
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