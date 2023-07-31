Терри запросил зарплату 8 млн долларов в год – форвард набрал 61 балл в 70 матчах. «Анахайм» дает 4,5 млн

Трой Терри рассчитывает на зарплату 8 миллионов долларов в год.

Появилась информация о пожеланиях 25-летнего нападающего и предложении « » относительно нового договора.

Арбитражное слушание по зарплате назначено на 2 августа. Стороны все еще могут договориться о соглашении до его начала.

«Дакс» предлагают игроку контракт с кэпхитом 4,5 миллиона долларов. Хоккеист хочет договор с зарплатой 8 миллионов долларов.

Форвард набрал 61 (23+38) балл за результативность при полезности «минус 8» в 70 матчах регулярного чемпионата в прошлом сезоне.

Всего в лиге нападающий отметился 176 (75+101) очками в 274 играх.