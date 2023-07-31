Терри запросил зарплату 8 млн долларов в год – форвард набрал 61 балл в 70 матчах. «Анахайм» дает 4,5 млн

Теги Анахайм НХЛ Трой Терри Хоккей

Трой Терри рассчитывает на зарплату 8 миллионов долларов в год.

Появилась информация о пожеланиях 25-летнего нападающего и предложении «Анахайма» относительно нового договора.

Арбитражное слушание по зарплате Троя Терри назначено на 2 августа. Стороны все еще могут договориться о соглашении до его начала.

«Дакс» предлагают игроку контракт с кэпхитом 4,5 миллиона долларов. Хоккеист хочет договор с зарплатой 8 миллионов долларов.

Форвард набрал 61 (23+38) балл за результативность при полезности «минус 8» в 70 матчах регулярного чемпионата НХЛ в прошлом сезоне.

Всего в лиге нападающий отметился 176 (75+101) очками в 274 играх.

10 комментариев

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цэсемьэр
ну конечно же в голове у него 6.
а 8 - это для повышения среднего арифметического😁
+13
0
+13
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gangstarr
Ну если исходить из ценника 100к за очко, то 6кк будет справедливым контрактом
+5
0
+5
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Максим Макеев
норм расхождения
+4
0
+4
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Mbest77
Столько Терри - легенде Спартака только в Саудовской Аравии заплатят
+3
-1
+2
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Maxim Shumov
И опять все по схеме - сойдутся на 6-6,5
+1
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Donbass
Выстрелил в одном сезоне и уже качает права? )))
+2
-1
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Einfach Safari
Ответ Donbass
Выстрелил в одном сезоне и уже качает права? )))
у него уже в 2 сезонах почти очко за игру
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Radik_2.0
они это место под кепкой мариновать и солить собираются? что то я не вижу ежегодной очереди из НСА в Анахайм
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Einfach Safari
ппц Терри лучший форвард команды и 4,5 ему это обидно. понятно что 🦆 зеграсса продлевать , но у них пол потолком денег куча. 7 лямов Терри вроде адекватно
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Quiet Space
6 можно дать ему. 2 хороших сезона)
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