Слафковски выбыл на 3 месяца из-за травмы нижней части тела. Форвард «Монреаля» пропустит оставшуюся часть регулярки

выбыл до конца регулярного сезона .

« » объявил, что 18-летний нападающий получил травму нижней части тела и пропустит 3 месяца. Операция игроку не потребуется.

Таким образом, первый номер драфта-2022 не успеет восстановиться даже к последней игре «Канадиенс» в регулярке 14 апреля – тогда команда встретится с «Бостоном».

Также «Монреаль» сообщил о травмах других игроков:

и повредили верхнюю часть тела и смогут выйти на лед только после перерыва, связанного с матчем всех звезд. Джейк Аллен получил травму верхней части тела и пропустит минимум одну неделю, а Джейк Эванс из-за повреждения верхней части тела выбыл минимум на 10 недель.