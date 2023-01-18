Слафковски выбыл на 3 месяца из-за травмы нижней части тела. Форвард «Монреаля» пропустит оставшуюся часть регулярки

Теги травмы Монреаль НХЛ Джейк Аллен Йоэл Армия Джонатан Друэн Джейк Эванс Юрай Слафковски Хоккей

Юрай Слафковски выбыл до конца регулярного сезона НХЛ

«Монреаль» объявил, что 18-летний нападающий получил травму нижней части тела и пропустит 3 месяца. Операция игроку не потребуется. 

Таким образом, первый номер драфта-2022 не успеет восстановиться даже к последней игре «Канадиенс» в регулярке 14 апреля – тогда команда встретится с «Бостоном». 

Также «Монреаль» сообщил о травмах других игроков: 

Джонатан Друэн и  Йоэл Армия повредили верхнюю часть тела и смогут выйти на лед только после перерыва, связанного с матчем всех звезд. Джейк Аллен получил травму верхней части тела и пропустит минимум одну неделю, а Джейк Эванс из-за повреждения верхней части тела выбыл минимум на 10 недель. 

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2 комментария

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waleri
Конечно здоровья словацкому таланту! Но, чисто со спортивной составляющей это уже не важно для Монреаля, который, видимо, готовится уже выловить новый талант на драфте, строя команду на будущее.
+4
0
+4
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Фёдор Кузнецов
Очень скомканный первый сезон
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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