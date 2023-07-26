«Торонто» поместил вратаря Мюррея в долгосрочный список травмированных

Теги травмы Торонто НХЛ Мэтт Мюррей Хоккей

«Торонто» поместил Мэтта Мюррея в долгосрочный список травмированных.

Канадский клуб объявил, что голкипер выбыл на неопределенный срок и помещен в долгосрочный список травмированных (LTIR).

Таким образом, его зарплата в размере 4,687 миллиона долларов не будет учитываться под потолком зарплат.

Кэпхит Мюррея – 6,25 миллиона долларов, из них 25% учитывают в платежке «Оттавы». В ведомости «Торонто» значились 4,687 млн долларов.

В прошлом сезоне голкипер из-за травм провел лишь 26 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, пропуская в среднем 3,01 шайбы и отражая 90,3% бросков.

10 комментариев

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Пинающий Достоинства
ТампаГейт
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iron_m
Кучеров, Стоун и Мюррей. Серьезная заявка на успех.
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Дмитрий Афанасьев
сколько они ему заплатили интересно за согласие
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boxellevogue
У ХК Лтир нормальный состав 😅
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Себастьян Перейра-Виллаш-Боаш
Делаете взнос и Вы уже клиент страховой фирмы Альбатрос
20 тысяч в год, - полный комплект в пакете:
Травмы, болезни и даже смерть
Выплата зависит от тяжести травм
Можно получить даже целый лям."
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Белый офицер
Маззина там в скором времени тоже ждем.
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Garikus89
Ответ Дмитрий Афанасьев
сколько они ему заплатили интересно за согласие
А ему надо платить, думаешь?) Этот калич едва ли к трети матчей за сезон готов был, весь плов пропустил, вполне очевидно, что в его медкарте уже печати ставить негде)
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Белый офицер
Ответ iron_m
Кучеров, Стоун и Мюррей. Серьезная заявка на успех.
Только Мюррей, в отличии от первых двух, реальный балласт.
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Dimash Balatayev
Ответ Себастьян Перейра-Виллаш-Боаш
Делаете взнос и Вы уже клиент страховой фирмы Альбатрос 20 тысяч в год, - полный комплект в пакете: Травмы, болезни и даже смерть Выплата зависит от тяжести травм Можно получить даже целый лям."
Застра...
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