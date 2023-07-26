«Торонто» поместил вратаря Мюррея в долгосрочный список травмированных
«Торонто» поместил Мэтта Мюррея в долгосрочный список травмированных.
Канадский клуб объявил, что голкипер выбыл на неопределенный срок и помещен в долгосрочный список травмированных (LTIR).
Таким образом, его зарплата в размере 4,687 миллиона долларов не будет учитываться под потолком зарплат.
Кэпхит Мюррея – 6,25 миллиона долларов, из них 25% учитывают в платежке «Оттавы». В ведомости «Торонто» значились 4,687 млн долларов.
В прошлом сезоне голкипер из-за травм провел лишь 26 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, пропуская в среднем 3,01 шайбы и отражая 90,3% бросков.
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