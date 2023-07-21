Коробов продлил контракт с минским «Динамо» на год: «Рад остаться дома. Ответственность перед молодыми есть»

Защитник Дмитрий Коробов продлил контракт с минским «Динамо» на год.

Следующий сезон станет для 34-летнего игрока восьмым в составе «зубров».

– Ты проведешь восьмой сезон в составе минского « ». Как твое настроение и какие эмоции испытываешь по этому поводу?

– Рад остаться дома. Для меня «Динамо» – это родной клуб, он дал мне дорогу в большой хоккей. Знаю многих людей из администрации, врачей. Очень рад.

– Как проходили переговоры? Долго думал над тем, чтобы продолжить играть или нет?

– Каких-то сверхсложных переговоров не было. Договорились быстро.

– Не секрет, что для молодых парней вы с Ильей Шинкевичем являетесь в раздевалке такими «дядьками», которые дадут нужный совет, что-то расскажут, направят молодого хоккеиста в нужное русло. Такая дополнительная задача не обременяет тебя?

– Еще в прошлом и позапрошлом сезонах на нас ложилась эта ответственность, потому что мы старше и более опытные. Сейчас к нам добавился , поэтому нам будет полегче (улыбается).

Ответственность перед молодыми есть. В нашу молодость нас учили многие другие ребята, которые сейчас уже закончили: тот же Саша Кулаков, Дмитрий Мелешко, Андрей Михалев, Ярослав Чуприс, всех не вспомню. В то время нас воспитывали и правильные вещи говорили, а сейчас мы с Ильей пробуем перенести это на нынешнюю молодежь, – сказал .