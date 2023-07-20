Экман-Ларссон о переходе во «Флориду»: «Я хочу побеждать. Слышал о команде только хорошие вещи»

Оливер Экман-Ларссон рассказал, почему решил перейти во «Флориду».

«Пантерс» подписали защитника на год и 2,5 млн долларов. 32-летний швед вышел на рынок свободных агентов после выкупа его контракта «Ванкувером».

«Я хочу побеждать, и я хочу долго играть в течение года.

Глядя на эту команду, я думаю, что у них много хороших хоккеистов, плюс хорошая глубина состава.

Я слышал только хорошие вещи о команде и ребятах, так что я очень рад присоединиться к «Флориде», – сказал защитник.