Генменеджер «Ванкувера» про Экман-Ларссона: «Я не поклонник выкупов, но его игра и размер контракта усложняли ситуацию»

Теги Ванкувер НХЛ Оливер Экман-Ларссон Патрик Альвин Хоккей

Генеральный менеджер «Ванкувера» прокомментировал выкуп контракта Оливер-Экман Ларссона.

У хоккеиста оставалось еще четыре года договора с «Кэнакс» со среднегодовой зарплатой 8,25 миллиона долларов.

Фактическая зарплата за эти годы составляла 29 млн. По условиям выкупа, шведский защитник получит две трети от этой суммы – 19,33 млн в течение следующих 8 лет.

Максимальная нагрузка на платежку от выкупа будет в сезонах-2025/26 и 2026/27 (придется учитывать в ведомости по 4,77 млн долларов). 

При этом в следующем сезоне клуб будет учитывать всего 146,7 тысячи долларов.

«Слишком хорошо было отказаться от такого варианта, чтобы получить гибкости под потолком зарплат, создать пространство в платежной ведомости на этот год и на следующий. Это также дало нам возможность планировать будущее.

Мое намерение – не выкупать контракты. Я не поклонник выкупов. Мы рассматриваем все варианты, чтобы сделать команду лучше.

Оливер Экман-Ларссон – отличный человек. Он был великолепен для раздевалки команды, но его действия на льду и размер его контракта немного усложнили ситуацию», – сказал Патрик Альвин.

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2 комментария

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Albert Bagautdinov
Да вообще странный контракт для защитника с подобной статистикой по карьере.
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