Генменеджер «Ванкувера» про Экман-Ларссона: «Я не поклонник выкупов, но его игра и размер контракта усложняли ситуацию»

Генеральный менеджер «Ванкувера» прокомментировал выкуп контракта Оливер-Экман Ларссона.

У хоккеиста оставалось еще четыре года договора с «Кэнакс» со среднегодовой зарплатой 8,25 миллиона долларов.

Фактическая зарплата за эти годы составляла 29 млн. По условиям выкупа, шведский защитник получит две трети от этой суммы – 19,33 млн в течение следующих 8 лет.

Максимальная нагрузка на платежку от выкупа будет в сезонах-2025/26 и 2026/27 (придется учитывать в ведомости по 4,77 млн долларов).

При этом в следующем сезоне клуб будет учитывать всего 146,7 тысячи долларов.

«Слишком хорошо было отказаться от такого варианта, чтобы получить гибкости под потолком зарплат, создать пространство в платежной ведомости на этот год и на следующий. Это также дало нам возможность планировать будущее.

Мое намерение – не выкупать контракты. Я не поклонник выкупов. Мы рассматриваем все варианты, чтобы сделать команду лучше.

– отличный человек. Он был великолепен для раздевалки команды, но его действия на льду и размер его контракта немного усложнили ситуацию», – сказал Патрик Альвин.