Мэтт Дюшен: «Раньше смотрел финалы Кубка Стэнли, а теперь не могу. Это сводит меня с ума. План Бога в том, что я выиграю с «Далласом», надеюсь»

Мэтт Дюшен поделился впечатлениями от перехода в «Даллас».

32-летний форвард стал игроком «Старс» после выкупа контракта «Нэшвиллом».

«Когда твоя команда говорит тебе, что ты больше не нужен, трудно это принять, не так ли? Игра – это бизнес, но в то же время и человеческие отношения. Я играю в хоккей с двух лет и считаю так. Я использую эту ситуацию как мотивацию в новом сезоне.

У меня в карьере было не так много возможностей что-то выиграть. Однажды я был во втором раунде. Это то, что меня расстраивает. Стать частью команды, которая постоянно играет в плей-офф и готова идти далеко, – это очень интересно.

Раньше я смотрел финал Кубка Стэнли каждый год. В последние несколько лет не смотрел, потому что больше не могу. Это сводит меня с ума. Надеюсь, что план Бога состоит в том, что здесь я его выиграю», – сказал .