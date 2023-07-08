Мэтт Дюшен: «Раньше смотрел финалы Кубка Стэнли, а теперь не могу. Это сводит меня с ума. План Бога в том, что я выиграю с «Далласом», надеюсь»

Теги Кубок Стэнли Даллас НХЛ Мэтт Дюшен Хоккей

Мэтт Дюшен поделился впечатлениями от перехода в «Даллас».

32-летний форвард стал игроком «Старс» после выкупа контракта «Нэшвиллом». 

«Когда твоя команда говорит тебе, что ты больше не нужен, трудно это принять, не так ли? Игра – это бизнес, но в то же время и человеческие отношения. Я играю в хоккей с двух лет и считаю так. Я использую эту ситуацию как мотивацию в новом сезоне. 

У меня в карьере было не так много возможностей что-то выиграть. Однажды я был во втором раунде. Это то, что меня расстраивает. Стать частью команды, которая постоянно играет в плей-офф и готова идти далеко, – это очень интересно.

Раньше я смотрел финал Кубка Стэнли каждый год. В последние несколько лет не смотрел, потому что больше не могу. Это сводит меня с ума. Надеюсь, что план Бога состоит в том, что здесь я его выиграю», – сказал Дюшен

3 комментария

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Mephi027
Про Даллас каждый год говорят, что они староваты.

Староваты, староваты, староваты... И впринципе каждый год они далеко забираются.

Когда они не выйдут в плов, эксперты сразу завопят: а я вам говорил! Ста ро ва ты!
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АРХАТ
Ответ Антон
Хорошая банда собирается, буду за них болеть этот сезон. Без слабых мест, староваты только. Но на сезон может пороху хватить.
Ну по сравнению Детройтом 2002 они ещё молоды) Ларионов (41), Челиос (40), Халл (37), Гашек (37), Айзерман (36), Дюшен (36), Робитайл (35), Шэнанхэн (33), Федоров (32), Лидс (31), Дрейпер (30)
+1
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+1
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Антон
Хорошая банда собирается, буду за них болеть этот сезон. Без слабых мест, староваты только. Но на сезон может пороху хватить.
0
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