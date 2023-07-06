Дер-Аргучинцев о жизни в Торонто: «Скучал по своей стране, по Москве. Здесь родился, здесь дом. А Канада – это скорее работа»

Теги Трактор Торпедо КХЛ Семен Дер-Аргучинцев Хоккей

Семен Дер-Аргучинцев признался, что скучал по России, когда жил в Канаде.

Семен, вы долгое время провели в Канаде. По чему скучает русский человек, находясь в Торонто?

– Я скучал по своей стране, по Москве. Здесь родился, здесь дом. А Канада – это скорее работа. После каждого сезона я с удовольствием возвращался.

– В КХЛ вы принадлежали нижегородскому «Торпедо», но почему-то не захотели там играть. В чем причины?

– «Торпедо» – хороший клуб. Не было такого, чтобы по каким-то хоккейным причинам я не хотел там играть. Считаю, что там отличный тренер, команда. Но так получилось, что я перешел в «Трактор».

– Многие молодые игроки с восхищением отзывались о стиле игры нижегородцев в прошлом сезоне и хотели бы попасть в команду...

– Я рад оказался в Челябинске. Там тоже прекрасный тренерский штаб и коллектив, – сказал новичок «Трактора». 

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3 комментария

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Александр Трофимов
там больше денег дали.
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Матроскин52
Сезон покажет, насколько надул или не надул Бабаев… Парень то мастеровитый, посмотрим… все равно убежден, что в Торпедо легче было бы показать мастерство…
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strashnov
Ответ Александр Трофимов
там больше денег дали.
А что в этом плохого? Мы все хотим зарабатывать больше, если есть такая возможность. Я считаю, что патриотизм ушёл вместе с СССР. Это тогда за идею могли горы свернуть. А сейчас, не заплатишь, не поедешь.
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