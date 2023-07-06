Дер-Аргучинцев о жизни в Торонто: «Скучал по своей стране, по Москве. Здесь родился, здесь дом. А Канада – это скорее работа»

Семен Дер-Аргучинцев признался, что скучал по России, когда жил в Канаде.

– , вы долгое время провели в Канаде. По чему скучает русский человек, находясь в Торонто?

– Я скучал по своей стране, по Москве. Здесь родился, здесь дом. А Канада – это скорее работа. После каждого сезона я с удовольствием возвращался.

– В вы принадлежали нижегородскому « », но почему-то не захотели там играть. В чем причины?

– «Торпедо» – хороший клуб. Не было такого, чтобы по каким-то хоккейным причинам я не хотел там играть. Считаю, что там отличный тренер, команда. Но так получилось, что я перешел в «Трактор».

– Многие молодые игроки с восхищением отзывались о стиле игры нижегородцев в прошлом сезоне и хотели бы попасть в команду...

– Я рад оказался в Челябинске. Там тоже прекрасный тренерский штаб и коллектив, – сказал новичок « ».