«Торонто» подписал Макса Доми на 1 год и 3 млн долларов (TSN)

Теги возможные переходы Торонто НХЛ Макс Доми деньги Хоккей

«Торонто» подписал однолетний контракт с форвардом Максом Доми.

По данным TSN, зарплата 28-летнего канадца составит 3 млн долларов.

«Лифс» будут его 5-м клубом за 3 сезона.

В минувшем чемпионате НХЛ Доми играл за «Чикаго» и «Даллас», набрав 56 (20+36) очков в 80 матчах регулярного чемпионата.

В 19 играх плей-офф добавил 13 (3+10) баллов при 52 минутах штрафа.

Всего в НХЛ у Доми 581 матч и 370 (121+249) очков, в Кубке Стэнли – 43 игры и 22 (6+16) балла.

По прошлому однолетнему контракту зарплата игрока также составляла 3 млн долларов.

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6 комментариев

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Миша Попов
Решили собрать всех именитых сыновей, думая, что это путь к заветной чаще? Что ж, посмотрим
+2
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VintDV
На Востоке опять заруба будет. Что за плей-офф что в самом плей-офф...
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VintDV
Значит Нюландер уходит...
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VintDV
2 звено они усилили. Хотя по мне POPа лучше было бы оставить.
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t0ni12
Надеюсь, Доми когда-нибудь сможет заключить контракт более чем на год. И по деньгам получит заслуженное.
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glavniiexpert
Ответ VintDV
Значит Нюландер уходит...
Почему? У них сейчас 12 форвардов как раз. Мюррея спихнут или в лтир засунут
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