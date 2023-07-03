«Торонто» подписал Макса Доми на 1 год и 3 млн долларов (TSN)

«Торонто» подписал однолетний контракт с форвардом Максом Доми.

По данным TSN, зарплата 28-летнего канадца составит 3 млн долларов.

«Лифс» будут его 5-м клубом за 3 сезона.

В минувшем чемпионате НХЛ Доми играл за «Чикаго» и «Даллас», набрав 56 (20+36) очков в 80 матчах регулярного чемпионата.

В 19 играх плей-офф добавил 13 (3+10) баллов при 52 минутах штрафа.

Всего в НХЛ у Доми 581 матч и 370 (121+249) очков, в Кубке Стэнли – 43 игры и 22 (6+16) балла.

По прошлому однолетнему контракту зарплата игрока также составляла 3 млн долларов.