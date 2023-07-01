«Рейнджерс» подписали Бонино на год и 800 тысяч долларов
«Рейнджерс» подписали форварда Ника Бонино на год и 800 тысяч долларов.
В минувшем сезоне 35-летний форвард выступал за «Сан-Хосе» и «Питтсбург».
В 62 матчах регулярного чемпионата НХЛ он набрал 19 (10+9) очков.
Также выступил на ЧМ-2023 за сборную США – 9 игр и 4 (3+1) очка на турнире.
Всего в НХЛ Бонино провел 823 игры и набрал 353 (158+195) очка. В плей-офф – 105 игр и 48 (19+29) баллов. Он дважды выиграл Кубок Стэнли с «Питтсбургом» (2016, 2017 годы).
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