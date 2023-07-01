«Рейнджерс» подписали Бонино на год и 800 тысяч долларов

Теги переходы Питтсбург Рейнджерс НХЛ Ник Бонино Хоккей

«Рейнджерс» подписали форварда Ника Бонино на год и 800 тысяч долларов.

В минувшем сезоне 35-летний форвард выступал за «Сан-Хосе» и «Питтсбург». 

В 62 матчах регулярного чемпионата НХЛ он набрал 19 (10+9) очков. 

Также выступил на ЧМ-2023 за сборную США – 9 игр и 4 (3+1) очка на турнире. 

Всего в НХЛ Бонино провел 823 игры и набрал 353 (158+195) очка. В плей-офф – 105 игр и 48 (19+29) баллов. Он дважды выиграл Кубок Стэнли с «Питтсбургом» (2016, 2017 годы). 

4 комментария

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DirtyHarry 44
Я смотрю смотрю у нас сегодня лента новостей в стиле "Дискотека для тех кому за 70"
+3
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Эдуард Элверс
Бонино очередной ветеран. Уже пятый да сутки в Рейнджерс. Зачем так много? Для глубины в 4 звено всех?
+2
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Booligan
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Maxim Shumov
Помню его гол в овертайме 6-го матча против Вашиков в 2016 и крик комментатора: it’s over!
0
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