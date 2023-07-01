«Рейнджерс» подписали Бонино на год и 800 тысяч долларов

«Рейнджерс» подписали форварда Ника Бонино на год и 800 тысяч долларов.

В минувшем сезоне 35-летний форвард выступал за «Сан-Хосе» и «Питтсбург».

В 62 матчах регулярного чемпионата НХЛ он набрал 19 (10+9) очков.

Также выступил на ЧМ-2023 за сборную США – 9 игр и 4 (3+1) очка на турнире.

Всего в НХЛ Бонино провел 823 игры и набрал 353 (158+195) очка. В плей-офф – 105 игр и 48 (19+29) баллов. Он дважды выиграл Кубок Стэнли с « » (2016, 2017 годы).