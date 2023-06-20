Агент Раймера: «Он не вернется в «Сан-Хосе». Грир позволил нам общаться с клубами, есть несколько заинтересованных команд»

Теги возможные переходы Сан-Хосе Майк Грир НХЛ Джеймс Раймер Хоккей

Агент Джеймса Раймера сообщил, что вратарь покидает «Сан-Хосе».

Летом игрок станет неограниченно свободным агентом.

«Он не вернется в «Сан-Хосе». Майк Грир был настолько любезен, что позволил нам общаться с командами, что мы и делали, и у нас есть несколько заинтересованных команд. Получить фору в этом – это здорово.

Майк и команда очень любят Раймера, но, учитывая, где они находятся [в процессе перестройки], для них имело смысл отпустить его. Но ему нравилось в «Сан-Хосе», – сказал Рэй Петкау.

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3 комментария

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Белый офицер
В контендер пойдет в бэкапы на скромные деньги (не больше 1,5 ляма)
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АРХАТ
По показателю xG в минувшей регулярке был в десятке худших вратарей - "-11,3"
Придётся поубавить аппетит.
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Misson
Ответ АРХАТ
По показателю xG в минувшей регулярке был в десятке худших вратарей - "-11,3" Придётся поубавить аппетит.
Да у него итак не то, чтобы тяжелый контракт был - 2,25 млн. Для основного кипера, сыгравшего 43 игры в регулярке, это совсем небольшой контракт.
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