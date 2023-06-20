Агент Раймера: «Он не вернется в «Сан-Хосе». Грир позволил нам общаться с клубами, есть несколько заинтересованных команд»

Агент Джеймса Раймера сообщил, что вратарь покидает «Сан-Хосе».

Летом игрок станет неограниченно свободным агентом.

«Он не вернется в « ». Майк Грир был настолько любезен, что позволил нам общаться с командами, что мы и делали, и у нас есть несколько заинтересованных команд. Получить фору в этом – это здорово.

Майк и команда очень любят , но, учитывая, где они находятся [в процессе перестройки], для них имело смысл отпустить его. Но ему нравилось в «Сан-Хосе», – сказал Рэй Петкау.