Агент Раймера: «Он не вернется в «Сан-Хосе». Грир позволил нам общаться с клубами, есть несколько заинтересованных команд»
Агент Джеймса Раймера сообщил, что вратарь покидает «Сан-Хосе».
Летом игрок станет неограниченно свободным агентом.
«Он не вернется в «Сан-Хосе». Майк Грир был настолько любезен, что позволил нам общаться с командами, что мы и делали, и у нас есть несколько заинтересованных команд. Получить фору в этом – это здорово.
Майк и команда очень любят Раймера, но, учитывая, где они находятся [в процессе перестройки], для них имело смысл отпустить его. Но ему нравилось в «Сан-Хосе», – сказал Рэй Петкау.
Придётся поубавить аппетит.