Генменеджер «Чикаго» о Холле и Фолиньо: «Очень рады, что у нас появились игроки такого уровня. Они обладают богатым опытом и лидерскими качествами»

Теги Чикаго НХЛ Ник Фолиньо Тэйлор Холл Хоккей

Генеральный менеджер «Чикаго» высказался о приобретении Тэйлора Холла и Ника Фолиньо.

«Мы очень рады, что у нас появились игроки такого уровня.

Они обладают богатым опытом и лидерскими качествами и не только нашу усилят нашу линию атаки, но и помогут развитию команды в целом», – сказал Кайл Дэвидсон.

Контракт 31-летнего Холла с зарплатой 6 миллионов долларов рассчитан до конца сезона-2024/25. Первый номер драфта НХЛ-2010 провел в лиге 822 матча и набрал 693 (264+429) очка. В плей-офф – 39 игр и 29 (14+15) баллов.

35-летний Фолиньо может стать неограниченно свободным агентом 1 июля. Экс-капитан «Коламбуса» провел в лиге 1081 матч и набрал 525 (215+310) очков при 875 минутах штрафа. В плей-офф – 68 игр и 27 (10+17) баллов. 

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