Рукавишников может перейти в минское «Динамо». У игрока контракт со СКА еще на три года

Теги СКА возможные переходы Динамо Минск КХЛ Роман Рукавишников Матч ТВ Хоккей

Роман Рукавишников может сменить СКА на минское «Динамо».

30-летний защитник может продолжить карьеру в команде из Беларуси, об этом сообщает «Матч ТВ».

Контракт хоккеиста со СКА рассчитан до 30 апреля 2026 года.

В прошедшем сезоне Роман Рукавишников провел 18 матчей в Фонбет чемпионате КХЛ и набрал 6 (1+5) очков при показателе полезности «плюс 4».

В плей-офф игрок сыграл 9 игр и записал на свой счет 2 (1+1) балла при полезности «минус 1».

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