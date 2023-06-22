Рукавишников может перейти в минское «Динамо». У игрока контракт со СКА еще на три года

Роман Рукавишников может сменить СКА на минское «Динамо».

30-летний защитник может продолжить карьеру в команде из Беларуси, об этом сообщает «Матч ТВ».

Контракт хоккеиста со рассчитан до 30 апреля 2026 года.

В прошедшем сезоне провел 18 матчей в Фонбет чемпионате и набрал 6 (1+5) очков при показателе полезности «плюс 4».

В плей-офф игрок сыграл 9 игр и записал на свой счет 2 (1+1) балла при полезности «минус 1».