Всеволод Комаров о лиге Квебека: «Видел немало человек с майками Радулова. Болельщики поддерживают очень хорошо»

Теги болельщики Александр Радулов юниорская лига Квебека Мемориальный кубок Канадская хоккейная лига ТАСС Квебек Рэмпартс Хоккей

Всеволод Комаров сказал, что в Квебеке помнят Александра Радулова.

«Квебек Рэмпартс» во главе с Патриком Руа в этом сезоне выиграли чемпионат QMJHL и Мемориальный кубок

19-летний россиянин стал автором победной шайбы в финале Мемориального кубка с «Сиэтл Тандербердс» (5:0). 

В 2006 году «Квебек» под началом Руа тоже выиграл этот трофей, лучшим бомбардиром команды тогда был Александр Радулов.  

«Я видел немало человек с майками Радулова. Болельщики тут поддерживают очень хорошо. После травмы перед плей-офф я вышел на лед на разминку перед матчем, увидел надпись в мой адрес по-русски. Было написано что-то вроде «Мужайся!»

Финальная игра была сложной: один гол мы забили в первом периоде, второй – во втором, соперник потом полетел отыгрываться, забивать, и мы на контратаках забили две шайбы, а пятую в конце. Да, счет 5:0, но соперник играл хорошо.

Что касается моего гола, у нас розыгрыш был с самого вбрасывания в своей зоне, и вся наша пятерка хорошо сыграла. Мне оставалось только бросить», – сказал защитник системы «Баффало». 

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