Спецца ушел из «Торонто». Он занимал должность помощника генменеджера
Джейсон Спецца покинул пост помощника генменеджера «Торонто».
39-летний экс-хоккеист был назначен на эту должность после завершения карьеры в прошлом году.
«Лифс» были его последней командой в качестве игрока. Он выступал за клуб с 2019 по 2022 год.
Сообщается, что Спецца ушел в отставку до пресс-конференции президента «Лифс» Брендана Шенахана, на которой было объявлено, что клуб не будет продлевать контракт с генменеджером Кайлом Дубасом.
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