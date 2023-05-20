Спецца ушел из «Торонто». Он занимал должность помощника генменеджера

Теги Торонто Джейсон Спецца НХЛ отставки Хоккей

Джейсон Спецца покинул пост помощника генменеджера «Торонто».

39-летний экс-хоккеист был назначен на эту должность после завершения карьеры в прошлом году. 

«Лифс» были его последней командой в качестве игрока. Он выступал за клуб с 2019 по 2022 год. 

Сообщается, что Спецца ушел в отставку до пресс-конференции президента «Лифс» Брендана Шенахана, на которой было объявлено, что клуб не будет продлевать контракт с генменеджером Кайлом Дубасом. 

Дубас покинул пост генменеджера «Торонто»

4 комментария

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stalker18
Видимо новый ГМ будет со стороны, не будет никаких людей из системы Торонто.
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Иван Павлов
Не удивлюсь, если потом Дубас уже на новом месте пригласит Спеццу работать к себе. Жаль, что Торонто теряет Джейсона. Болельщики его очень любили, с игроками у него сложились отличные отношения.
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NACfoRekcuF
Какое нафиг Торонто? Го в Оттаву, Джейсон
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Александр Романов
Торонто надо менять все руководство , с таким составом не могут ничего выиграть
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