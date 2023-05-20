Спецца ушел из «Торонто». Он занимал должность помощника генменеджера

Джейсон Спецца покинул пост помощника генменеджера «Торонто».

39-летний экс-хоккеист был назначен на эту должность после завершения карьеры в прошлом году.

«Лифс» были его последней командой в качестве игрока. Он выступал за клуб с 2019 по 2022 год.

Сообщается, что ушел в отставку до пресс-конференции президента «Лифс» Брендана Шенахана, на которой было объявлено, что клуб не будет продлевать контракт с генменеджером Кайлом Дубасом.

Дубас покинул пост генменеджера «Торонто»