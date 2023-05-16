Митч Марнер: «Я хочу играть за «Торонто». Это все, о чем я мечтал в детстве»

Теги Торонто НХЛ Митч Марнер Хоккей

Митч Марнер сообщил, что хочет продолжить играть за «Торонто».

Кэпхит Марнера – 10,9 млн долларов. Срок контракта рассчитан до завершения сезона-2024/25. С 1 июля в соглашении будет действовать пункт о полном запрете на обмен.

«Я не могу это контролировать. Посмотрим, что произойдет.

Как я уже говорил, мне очень повезло играть за эту команду, и я хочу продолжать играть за эту команду. Надеюсь, что смогу играть с этой командой.

Это все, о чем я мечтал в детстве, и иметь возможность делать это сейчас – это довольно нереально», – сказал нападающий «Торонто».

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7 комментариев

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Einfach Safari
Ответ Oleg Kyakh-Ogly
А за что тебя дед Макар дефки любят? Не, знаю, сказал дед Макар и облизал правую бровь... Щас все пойдут петь про любофф к кленовому листу, нежнейшему воздуху Торонто, его великолепных самых добрых болелах итп. Все что бы остаться... Подлизон полагаю где то засчитан
ну Марнер и Таварес считай уроженцы Торонто, они дома здесь, не думаю, что они лицемерят
+3
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+3
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Oleg Kyakh-Ogly
Ответ Юрий Богданов
ждём Нюлу и Мэтьюса))
Остон уже высказался вчера или позавчера. Первым лизнул руку....
+3
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artem klishin
это очень мило звучит
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Юрий Богданов
ждём Нюлу и Мэтьюса))
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Cbj Fan
Ну, читая мнение некоторых болельщиков Торонто, те считают Марнера раком в команде (не знаю, правда ли). Также им не нравилось, что в прошлом году Кииф извинился за критика ядра день перед тем или так как-то. Факт такой, что Мич хорошо смотрелся против усталой Тампы, а и то не во время всех игр. С Флоридой, за исключением одной игры, провалился. У него проблемы когда против него играют жёстко, высокий форчекинг.
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Oleg Kyakh-Ogly
А за что тебя дед Макар дефки любят? Не, знаю, сказал дед Макар и облизал правую бровь... Щас все пойдут петь про любофф к кленовому листу, нежнейшему воздуху Торонто, его великолепных самых добрых болелах итп. Все что бы остаться... Подлизон полагаю где то засчитан
+1
-1
0
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PEGEON
Ответ Юрий Богданов
ждём Нюлу и Мэтьюса))
Эти вряд ли в детстве мечтали играть за Листьев
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