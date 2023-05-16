Митч Марнер: «Я хочу играть за «Торонто». Это все, о чем я мечтал в детстве»

Митч Марнер сообщил, что хочет продолжить играть за «Торонто».

Кэпхит Марнера – 10,9 млн долларов. Срок контракта рассчитан до завершения сезона-2024/25. С 1 июля в соглашении будет действовать пункт о полном запрете на обмен.

«Я не могу это контролировать. Посмотрим, что произойдет.

Как я уже говорил, мне очень повезло играть за эту команду, и я хочу продолжать играть за эту команду. Надеюсь, что смогу играть с этой командой.

Это все, о чем я мечтал в детстве, и иметь возможность делать это сейчас – это довольно нереально», – сказал нападающий «Торонто».