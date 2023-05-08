Грубец, Веймелка, Червенка, Кубалик и Хитил вошли в состав сборной Чехии на ЧМ-2023

Теги Сборная Чехии по хоккею Роман Червенка Владимир Соботка ЧМ по хоккею Михал Йордан Кари Ялонен Томаш Кундратек Лукаш Седлак Марек Лангхамер Давид Немечек Ян Коштялек Рональд Кнот Якуб Зборжил Шимон Грубец Михал Кемпни Доминик Кубалик Михал Шпачек Даниэль Воженилек Филип Хлапик Иржи Чернох Иржи Смейкал Давид Томашек Карел Веймелка Томаш Дворжак Филип Хитил Мартин Каут Ондржей Беранек Якуб Флек Хоккей

Сборная Чехии назвала состав на ЧМ-2023.

Тренерский штаб под руководством Кари Ялонена включил в заявку 25 игроков – 3 вратарей, 8 защитников и 14 нападающих. 

Вратари: Шимон Грубец («Цюрих», Швейцария), Карел Веймелка («Аризона», НХЛ), Марек Лангхамер («Ильвес», Финляндия).   

Защитники: Михал Йордан («Рапперсвиль», Швейцария), Томаш Кундратек («Комета Брно»), Ян Коштялек, Томаш Дворжак (оба – «Пардубице»), Михал Кемпни, Давид Немечек (оба – «Спарта»), Рональд Кнот («Тусон», АХЛ), Якуб Зборжил («Бостон», НХЛ). 

Нападающие: Ондржей Беранек, Иржи Чернох (оба – «Карловы Вары»), Филип Хлапик, Михал Шпачек (оба – «Амбри-Пиотта», Швейцария), Якуб Флек («Комета Брно»), Владимир Соботка, Давид Томашек (оба – «Спарта»), Лукаш Седлак  («Пардубице»), Иржи Смейкал («Оттава», НХЛ), Мартин Каут («Сан-Хосе», НХЛ), Роман Червенка («Рапперсвиль», Швейцария), Доминик Кубалик («Детройт», НХЛ), Даниэль Воженилек («Тршинец»), Филип Хитил («Рейнджерс», НХЛ).

ЧМ-2023 состоится в Латвии и Финляндии.

13 комментариев

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Олег Булин
Около 20 ведущих игроков Европы и НХЛ не поехали у чехов на ЧМ.Не припомню,когда такое было.
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Алексей Синяков
Ответ Олег Булин
Около 20 ведущих игроков Европы и НХЛ не поехали у чехов на ЧМ.Не припомню,когда такое было.
да ну, каждый год кто-то отказывается
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Сергей Орлов
Седлак без Гики – деньги на ветер.
+4
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Александр Смирнов
Червенка ещё пылит оказывается. Думал что он уже на пенсии , а его ещё и в сборную зовут
+3
0
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Misson
Ответ Евгений Мешков
да что чехи, в других сборных примерно тоже самое происходит. турнир деградировал
Почти каждый год такое, и уже давно. ЧМ по сути - это соревнование менеджеров сборных, кто лучше поработает с освободившимися игроками, ну и лотерея - какие клубы НХЛ раньше вылетят из плей-офф.
+3
0
+3
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gerr_max
Ответ Misson
Почти каждый год такое, и уже давно. ЧМ по сути - это соревнование менеджеров сборных, кто лучше поработает с освободившимися игроками, ну и лотерея - какие клубы НХЛ раньше вылетят из плей-офф.
Может стоит проводить ЧМ раз в два года и где-то в сентябре-октябре?
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Bulat89
Червенка ещё могет?
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Дима Миронов
Ответ Александр Смирнов
Червенка ещё пылит оказывается. Думал что он уже на пенсии , а его ещё и в сборную зовут
на прошлом чм звено червенка крейчи Пастернак одна из лучших была
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gerr_max
Ответ Алексей Синяков
да ну, каждый год кто-то отказывается
Может стоит проводить ЧМ раз в два года и где-то в сентябре-октябре
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Misson
Ответ gerr_max
Может стоит проводить ЧМ раз в два года и где-то в сентябре-октябре?
Давно уже предлагают, и так было бы правильнее, и престиж турнира поднялся. Но с одной стороны ИИХФ выгоднее проводить ЧМ каждый год, а с другой НХЛ не будет подстраивать свой календарь под календарь турниров ИИХФ.
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