Грубец, Веймелка, Червенка, Кубалик и Хитил вошли в состав сборной Чехии на ЧМ-2023
Сборная Чехии назвала состав на ЧМ-2023.
Тренерский штаб под руководством Кари Ялонена включил в заявку 25 игроков – 3 вратарей, 8 защитников и 14 нападающих.
Вратари: Шимон Грубец («Цюрих», Швейцария), Карел Веймелка («Аризона», НХЛ), Марек Лангхамер («Ильвес», Финляндия).
Защитники: Михал Йордан («Рапперсвиль», Швейцария), Томаш Кундратек («Комета Брно»), Ян Коштялек, Томаш Дворжак (оба – «Пардубице»), Михал Кемпни, Давид Немечек (оба – «Спарта»), Рональд Кнот («Тусон», АХЛ), Якуб Зборжил («Бостон», НХЛ).
Нападающие: Ондржей Беранек, Иржи Чернох (оба – «Карловы Вары»), Филип Хлапик, Михал Шпачек (оба – «Амбри-Пиотта», Швейцария), Якуб Флек («Комета Брно»), Владимир Соботка, Давид Томашек (оба – «Спарта»), Лукаш Седлак («Пардубице»), Иржи Смейкал («Оттава», НХЛ), Мартин Каут («Сан-Хосе», НХЛ), Роман Червенка («Рапперсвиль», Швейцария), Доминик Кубалик («Детройт», НХЛ), Даниэль Воженилек («Тршинец»), Филип Хитил («Рейнджерс», НХЛ).
ЧМ-2023 состоится в Латвии и Финляндии.
13 комментариев