Грубец, Веймелка, Червенка, Кубалик и Хитил вошли в состав сборной Чехии на ЧМ-2023

Сборная Чехии назвала состав на ЧМ-2023.

Тренерский штаб под руководством включил в заявку 25 игроков – 3 вратарей, 8 защитников и 14 нападающих.

Вратари: («Цюрих», Швейцария), («Аризона», НХЛ), («Ильвес», Финляндия).

Защитники: («Рапперсвиль», Швейцария), («Комета Брно»), Ян Коштялек, Томаш Дворжак (оба – «Пардубице»), , Давид Немечек (оба – «Спарта»), Рональд Кнот («Тусон», АХЛ), («Бостон», НХЛ).

Нападающие: Ондржей Беранек, Иржи Чернох (оба – «Карловы Вары»), Филип Хлапик, (оба – «Амбри-Пиотта», Швейцария), («Комета Брно»), Владимир Соботка, Давид Томашек (оба – «Спарта»), Лукаш Седлак («Пардубице»), Иржи Смейкал («Оттава», НХЛ), Мартин Каут («Сан-Хосе», НХЛ), Роман Червенка («Рапперсвиль», Швейцария), Доминик Кубалик («Детройт», НХЛ), Даниэль Воженилек («Тршинец»), Филип Хитил («Рейнджерс», НХЛ).

ЧМ-2023 состоится в Латвии и Финляндии.