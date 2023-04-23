Сайт КХЛ подвергся массированной DDоS-атаке

Официальный сайт КХЛ подвергся DDоS-атаке.

Также пользователям недоступно официальное мобильное приложение КХЛ.

«Ресурсы КХЛ подвергаются массированной DDоS-атаке.

На данный момент IT-специалисты лиги совместно с партнерами работают над восстановлением работоспособности систем.

На своих страницах в YouTube и VK лига запустила бесплатную прямую трансляцию четвертого матча финальной серии между ЦСКА и «Ак Барсом», – сообщили в пресс-службе лиги.