Сайт КХЛ подвергся массированной DDоS-атаке
Официальный сайт КХЛ подвергся DDоS-атаке.
Также пользователям недоступно официальное мобильное приложение КХЛ.
«Ресурсы КХЛ подвергаются массированной DDоS-атаке.
На данный момент IT-специалисты лиги совместно с партнерами работают над восстановлением работоспособности систем.
На своих страницах в YouTube и VK лига запустила бесплатную прямую трансляцию четвертого матча финальной серии между ЦСКА и «Ак Барсом», – сообщили в пресс-службе лиги.
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