Сайт КХЛ подвергся массированной DDоS-атаке

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Официальный сайт КХЛ подвергся DDоS-атаке.

Также пользователям недоступно официальное мобильное приложение КХЛ.

«Ресурсы КХЛ подвергаются массированной DDоS-атаке.

На данный момент IT-специалисты лиги совместно с партнерами работают над восстановлением работоспособности систем.

На своих страницах в YouTube и VK лига запустила бесплатную прямую трансляцию четвертого матча финальной серии между ЦСКА и «Ак Барсом», – сообщили в пресс-службе лиги.

5 комментариев

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МакДи 97
Боты, когда узнали, что Ротенберг проиграл
+19
-2
+17
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Брулин
И кому это он интересно понадобился...
+3
0
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Сидни Кросби 2
Ответ KoolThing
Чайка и Торпедо тоже сломались.
Главное что бы ты там не сломался.
+3
-1
+2
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кракадил
то-то смотрю приложение не работает
+1
0
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