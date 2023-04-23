Экс-директор «Трактора» Баландин о переходе Зарипова в «Ак Барс»: «Я сказал ему: «Заиграешь в Казани, будешь национальным героем Татарстана»

Бывший директор «Трактора» Андрей Баландин рассказал, как Данис Зарипов перешел в «Ак Барс».

«Больше двадцати лет назад я отправил Зарипова в «Ак Барс».

Мне позвонил главный тренер казанской команды и сказал: «Мне в четвертое звено нужен «масочник». Есть у вас в «Мечеле» кто-то?» – «Есть Данис Зарипов, но у него контракт на три года» – «Пойду к руководству, переговорю».

Данис тогда вернулся из Канады и сильно выделялся: не зависел от партнеров и сам мог вести игру, видел поле, выигрывал единоборства.

Через полтора часа Крикунов снова звонит: «Договаривайся с Зариповым, мы его берем».

Я подошел к Данису и сказал: «Тобой интересуется очень серьезный клуб – «Ак Барс». Он был в шоке. Когда уже клубы договорились, Зарипов испугался и включил заднюю: «Меня там загонят, я не выдержу!».

У Крикунова тогда были очень серьезные тренировки. И я дал Зарипову полный расклад его судьбы. У главного тренера «Мечела» Николая Макарова был «Мерседес», который Данису очень нравился. Я ему сказал: «На следующий год ты приедешь в Челябинск на такой же машине». Так и случилось.

Еще я сказал ему: «Заиграешь в Казани, будешь национальным героем Татарстана». Начинал он там в четвертом звене, а потом была создана тройка-бомба с Морозовым и Зиновьевым.

В итоге карьера у Зарипова удалась. Так что не зря я договаривался и советовал ему перейти в « », – сказал Баландин.

Зарипов перешел в «Ак Барс» в 2001 году. В этом сезоне хоккеист объявил о завершении карьеры.