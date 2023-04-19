Агент Да Косты: «Были предложения от других клубов, даже больше по деньгам. Но его все устраивает в «Автомобилисте» 

Теги Автомобилист КХЛ Стефан Да Коста Александр Черных деньги Хоккей

Агент Стефана Да Косты прокомментировал новый контракт игрока с «Автомобилистом».

– Переговоры с «Автомобилистом» проходили легко. Он любимец болельщиков, и стороны договорились быстро.

Предложение клуба было адекватным, и мы его сразу приняли. Пишут о каких-то космических деньгах, но запредельных сумм не было.

– Была информация, что он продлил контракт на тех же условиях.

– Да, так и есть. Были предложения со стороны других клубов, и даже больше по деньгам. Но в Екатеринбурге его все устраивает – роль в команде, руководство, болельщики, город. Поэтому мы даже не торговались, – сказал Александр Черных.

75 млн рублей – зарплата Да Косты по новому контракту с «Автомобилистом»

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10 комментариев

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Кеша
Ну что же , красавчик ! Лидер команды ! Удачи в следующем сезоне. Команда у вас приличная , играющая . От добра добра не ищут !
+10
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GoodZilla
В свете последних событий этот агент кажется прямо-таки адекватнейшим человеком!
Все устраивает в клубе, предложили нормальный контракт - ставь подпись и играй!
+6
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heivani
А кто мог предложить больше? Сомневаюсь,что кто-то из топ-клубов мог сделать предложение,учитывая кол-во легионеров в предстоящем сезоне.Учитывая и возраст статусного игрока <А>.То,что Игорь остался в команде,несомненный плюс,в т.ч.и для болельщиков.
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Борух73
Ответ heivani
А кто мог предложить больше? Сомневаюсь,что кто-то из топ-клубов мог сделать предложение,учитывая кол-во легионеров в предстоящем сезоне.Учитывая и возраст статусного игрока <А>.То,что Игорь остался в команде,несомненный плюс,в т.ч.и для болельщиков.
Челябинск. Там с деньгами порядок, и амбиции присутствуют.
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heivani
Ответ Борух73
Челябинск. Там с деньгами порядок, и амбиции присутствуют.
Да,вполне; рабочий вариант.
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fregat96
Ответ heivani
Здоров! - Да все может быть,просто предположил.В Казани играл тем более, а сейчас его партнер по ЦСКА зажигает там.
Да про Казань, это юмор был). Он же оттуда со скандалом ушёл. Забыл?
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heivani
Ответ fregat96
Да про Казань, это юмор был). Он же оттуда со скандалом ушёл. Забыл?
Времена меняются; вчера со скандалом ,сегодня может с раскрытыми обьятиями желают видеть.)) .
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Михаил Барвинский
По чемпионату да нормально смотрится, но в плей-офф начинает выключаться...
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fregat96
Ответ heivani
А кто мог предложить больше? Сомневаюсь,что кто-то из топ-клубов мог сделать предложение,учитывая кол-во легионеров в предстоящем сезоне.Учитывая и возраст статусного игрока <А>.То,что Игорь остался в команде,несомненный плюс,в т.ч.и для болельщиков.
Привет, думаю агенту нет смысла нагонять после подписания. Денег то ведь это не прибавит. Сказал как есть, думаю были варианты поденежней. Может Казань?))) Вот и отказался)
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heivani
Ответ fregat96
Привет, думаю агенту нет смысла нагонять после подписания. Денег то ведь это не прибавит. Сказал как есть, думаю были варианты поденежней. Может Казань?))) Вот и отказался)
Здоров! - Да все может быть,просто предположил.В Казани играл тем более, а сейчас его партнер по ЦСКА зажигает там.
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