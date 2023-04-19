Агент Да Косты: «Были предложения от других клубов, даже больше по деньгам. Но его все устраивает в «Автомобилисте» 

Агент Стефана Да Косты прокомментировал новый контракт игрока с «Автомобилистом».

– Переговоры с «Автомобилистом» проходили легко. Он любимец болельщиков, и стороны договорились быстро.

Предложение клуба было адекватным, и мы его сразу приняли. Пишут о каких-то космических деньгах, но запредельных сумм не было.

– Была информация, что он продлил контракт на тех же условиях.

– Да, так и есть. Были предложения со стороны других клубов, и даже больше по деньгам. Но в Екатеринбурге его все устраивает – роль в команде, руководство, болельщики, город. Поэтому мы даже не торговались, – сказал Александр Черных.

75 млн рублей – зарплата Да Косты по новому контракту с «Автомобилистом»