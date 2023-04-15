Кучеров – лучший российский бомбардир сезона НХЛ (113 очков). В топ-5 вошли Панарин, Малкин, Овечкин и Капризов
Никита Кучеров стал лучшим российским бомбардиром сезона НХЛ со 113 очками.
Форвард «Тампы» завершил регулярный чемпионат, разделив 3-е место в гонке бомбардиров лиги с Давидом Пастрняком из «Бостона».
При этом Кучеров (113 очков в 82 играх, 30+83) уступает чеху по числу заброшенных шайб.
В топ-5 лучших российских бомбардиров сезона также вошли Артемий Панарин («Рейнджерс», 92 очка в 82 играх, 29+63), Евгений Малкин («Питтсбург», 83 в 82, 27+56), Александр Овечкин («Вашингтон», 75 в 73, 42+33) и Кирилл Капризов («Миннесота», 75 в 67, 40+35).
Овечкин в этом возрасте последний раз 100очков выбил,Макдевид с Кучеровым провели свои лучшие сезоны.
23-28 это лучший возраст хоккеиста когда он в прайме.
топ кубковых бомбардиров из России.
(в скобках место в общем списке)
1. (14) Малкин - 180
2. (17) Фёдоров - 176
3. (28) Кучеров - 154
4. (38) Овечкин - 141
5. (73) Зубов - 117
6. (79) Дацюк - 113
7. (102) Ковалёв - 100
действующие хоккеисты:
Кросби - 201
Малкин - 180
Кучеров - 154
Овечкин - 141
П.Кейн - 132
Бержерон 127
Павелски 125
Крейчи - 124
Перри - 119
Тейвз - 119
Маршан - 118
Бэкстрем - 114
Хедман - 107
Кутюр - 101
1.Драйзатель 110 очков
2.Макдэвид 97
3.Пастерняк(больше голов) 95
3.Панарин 95
5.Маккинон 93
таблица бомбардиров 22/23
1.Макдэвид 153
2.Драйзатель 128
3. Пастернак (голов больше) 113
3. Кучеров 113
5. Маккиннон 111