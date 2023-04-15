Кучеров – лучший российский бомбардир сезона НХЛ (113 очков). В топ-5 вошли Панарин, Малкин, Овечкин и Капризов

Теги рейтинги Питтсбург Рейнджерс Тампа-Бэй Вашингтон Миннесота Евгений Малкин Александр Овечкин НХЛ Артемий Панарин Никита Кучеров Кирилл Капризов Хоккей

Никита Кучеров стал лучшим российским бомбардиром сезона НХЛ со 113 очками.

Форвард «Тампы» завершил регулярный чемпионат, разделив 3-е место в гонке бомбардиров лиги с Давидом Пастрняком из «Бостона». 

При этом Кучеров (113 очков в 82 играх, 30+83) уступает чеху по числу заброшенных шайб. 

В топ-5 лучших российских бомбардиров сезона также вошли Артемий Панарин («Рейнджерс», 92 очка в 82 играх, 29+63), Евгений МалкинПиттсбург», 83 в 82, 27+56), Александр Овечкин («Вашингтон», 75 в 73, 42+33) и Кирилл Капризов («Миннесота», 75 в 67, 40+35). 

14 комментариев

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Фанат спорта01
Ответ t0ni12
Капризов по всем критериям НХЛ молодой.
26лет это уже не молодой.
Овечкин в этом возрасте последний раз 100очков выбил,Макдевид с Кучеровым провели свои лучшие сезоны.
23-28 это лучший возраст хоккеиста когда он в прайме.
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Alexander Bragin
ну что, всех с началом плейофф.
топ кубковых бомбардиров из России.
(в скобках место в общем списке)

1. (14) Малкин - 180
2. (17) Фёдоров - 176
3. (28) Кучеров - 154
4. (38) Овечкин - 141
5. (73) Зубов - 117
6. (79) Дацюк - 113
7. (102) Ковалёв - 100

действующие хоккеисты:
Кросби - 201
Малкин - 180
Кучеров - 154
Овечкин - 141
П.Кейн - 132
Бержерон 127
Павелски 125
Крейчи - 124
Перри - 119
Тейвз - 119
Маршан - 118
Бэкстрем - 114
Хедман - 107
Кутюр - 101
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Рамиль Красный
Ответ Валера Синюков
Овечкин тоже девять игр пропустил .
Овечкин за 9 игр набрал бы меньше очка за игру, но в 38 лет 45 шайб наколотил бы
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Mikko
Седовласый Овечкин все еще лучший по шайбам среди россиян.))) И это при том, что там несколько десятков наших гораздо более молодых нападающих.
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t0ni12
Ответ Alex Rhea
По-настоящему звёздных молодых россиян нет в НХЛ на данный момент, увы(
Капризов по всем критериям НХЛ молодой.
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t0ni12
В новости 113 очков, а в статистике сезона так ошибку и не поправили (до сих пор 112).
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Alex Rhea
По-настоящему звёздных молодых россиян нет в НХЛ на данный момент, увы(
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-2
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Вадим Скорин
Пока некоторые орут Овечкину пора на покой, Александр своей игрой показывает свой характер . В 37 лет 10 снайпер и 40 бомбардир РС и рекорд НХЛ для игроков этого возраста 42 шайбы.
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Валера Синюков
Ответ 9черное
У Кирилла под сотню было бы, если бы не травма
Овечкин тоже девять игр пропустил .
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Andry 72
Ответ Swordi
Кто бы что не говорил, но Малкин с Овечкиным - это лучшее, что случалось с нашим "заокеанским" хоккеем. Держать такой уровень в их возрасте - это топ. Мне сегодня с утра поплохело, когда с дивана резко встал, а они в лиге с голодными и злыми до побед "некстванами" остаются среди лучших из года в год. This is LEGEN... wait for it... DARY!
Фёдоров,Буре,Кучеров точно не хуже
+12
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+12
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Дима Миронов
таблица бомбардиров 19/20
1.Драйзатель 110 очков
2.Макдэвид 97
3.Пастерняк(больше голов) 95
3.Панарин 95
5.Маккинон 93
таблица бомбардиров 22/23
1.Макдэвид 153
2.Драйзатель 128
3. Пастернак (голов больше) 113
3. Кучеров 113
5. Маккиннон 111
+8
-1
+7
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9черное
У Кирилла под сотню было бы, если бы не травма
+3
0
+3
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Swordi
Кто бы что не говорил, но Малкин с Овечкиным - это лучшее, что случалось с нашим "заокеанским" хоккеем. Держать такой уровень в их возрасте - это топ. Мне сегодня с утра поплохело, когда с дивана резко встал, а они в лиге с голодными и злыми до побед "некстванами" остаются среди лучших из года в год. This is LEGEN... wait for it... DARY!
+25
-2
+23
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circassian*
Старички еще на уровне
+5
0
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