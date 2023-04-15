Кучеров – лучший российский бомбардир сезона НХЛ (113 очков). В топ-5 вошли Панарин, Малкин, Овечкин и Капризов

Никита Кучеров стал лучшим российским бомбардиром сезона НХЛ со 113 очками.

Форвард « » завершил регулярный чемпионат, разделив 3-е место в гонке бомбардиров лиги с Давидом Пастрняком из «Бостона».

При этом (113 очков в 82 играх, 30+83) уступает чеху по числу заброшенных шайб.

В топ-5 лучших российских бомбардиров сезона также вошли Артемий Панарин («Рейнджерс», 92 очка в 82 играх, 29+63), (« », 83 в 82, 27+56), («Вашингтон», 75 в 73, 42+33) и Кирилл Капризов («Миннесота», 75 в 67, 40+35).